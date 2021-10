En blanco y negro

Leer la actualidad local es volver al blanco y negro. No es que estemos anticuados, es que nos pasan cosas de otros tiempos. Quienes vivimos aquí ya nos hemos acostumbrado, pero imagino a cualquier foráneo repasando las páginas de este diario y trasladándose a una película de Azcona.

La última que nos ha pasado es que los coches patrulla no patrullan porque no hay dinero para gasolina. ¿No es un papel que bordaría José Luis López Vázquez? Me lo imagino de agente de circulación, quejándose porque todo el mundo tiene coche menos él. O empujando el Seiscientos de su jefe.

Iría de paisano, claro, porque el culebrón de los policías sin pantalones también da para un taquillazo del cine de posguerra.

Ahora se nos cae la Muralla. El largo abandono del Fuerte de Santa Catalina está a punto de convertir un bien de interés cultural en una ruina, sumando así un elemento más al catálogo de escenarios decadentes de nuestra cinemateca portuense.

Nos hemos vuelto vintage hasta para las buenas noticias. La cuenta oficial del Ayuntamiento en redes anunciaba hace unos días que se estaban limpiando “las localizaciones” de los contenedores de basura. Qué menos. ¿Nos tenemos que felicitar porque el servicio de limpieza limpie? Si el mismo López Vázquez ya hacía de barrendero en 'Un millón en la basura', digo yo que lo de la limpieza pública no será un logro de ahora.

El aroma a NO-DO se acentúa aún más por el contraste. Porque al lado de la información de la grúa aparcada o de las playas sin socorristas nos encontramos el anuncio del campeonato de croquet, el trofeo de vela o las jornadas del estero y la sal, como para dar un toque de color a nuestra gris realidad. Todas iniciativas loables que sin duda generan atractivo para la ciudad, pero no dejan de llamar la atención: destellos de glamour rodeados de cutrerío, que casi lo ponen más en evidencia.

Reconozcámoslo, nos las damos de ser los pijos de la Bahía, y no somos más que Carpantas tratando de aparentar.