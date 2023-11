Yo sé que en política no se puede ser tajante ni dramático. Hay que ir paso a paso. “Poco a poco hila la vieja el copo”, dice el refrán. Y además los golpes de Estado, los golpes rápidos y sin miramientos, son propios más bien de dictaduras. Eso que se llama en el Ejército “quien manda, manda y cartucho en el cañón”. Pero una cosa es dorar la píldora y otra pasarse de suave y de melindroso. No se puede gobernar en plan cacique o dictador, para eso está la democracia y su desarrollo, que en esencia consiste en votar, que el pueblo vote a sus dirigentes y estos gobiernen adecuadamente atendiendo a las leyes y al bien común.

Mi menda y ustedes estoy y estamos hartos de tanto problema catalán, que no es catalán, sino de unos mangantes que quieren imponer sus criterios y políticas porque sí y amén. Para entenderlo bien, dos citas: una de Pujol, cuando dice nada más y nada menos que “a más dinero, menos nacionalismo”. Y otra, “que el Gobierno condone el 20% de los 72.000 millones que adeuda Cataluña”. Que ya se está concretado en el regalo de los trenes de cercanías y en el quita de nada menos de 15.000 millones de euros. Y otra más de Junqueras, líder de ERC, que dice y propone “resolver todos los déficit en infraestructura de Cataluña”. ¿Está claro el asunto? Luego vendrán las otras cosas y de muy variado carácter. Pero en síntesis, como decía aquel que no sabía nada pero lo sabía todo, “la comía”.

De todas maneras, hay que añadir algo más, que es la soberbia, el creerse superior a los demás, el más guapo y el más inteligente. Pero esa es la guinda del pastel. Hay una cosa que todos tenemos que tener muy clara: los principios de una democracia, ya desde la Revolución Francesa en 1789, son Libertad, Igualdad y Fraternidad. Y en estos tres principios se fundamenta y apoya cualquier Estado que quiera ser moderno, justo y democrático. En términos políticos, “social democracia”.

Lo que yo no entiendo y me deja turulato es cómo los buenos socialistas, los que entienden ya la buena ciencia política, aceptan las arbitrariedades de Sánchez y su Gobierno. Es inaudito. Por eso comprendo a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Pagés y a otros muchos más que han vivido en vivo y con todo corazón el espíritu social demócrata y contemplan ahora cómo este Sánchez, por permanecer en el poder, se salta a la toreara todo principio y toda nuestra democracia redactada y consensuada en nuestra Constitución.

P.D. ¿Yo estoy equivocado? No me lo creo. No soy anti catalán. Tengo sangre catalana en mis venas, mi bisabuelo era del pueblecito leridano de Maldá y me siento español hasta la médula como el que más. Pero oigo y percibo el cabreo de tantos españoles que claman contra estos desafueros. Y en consecuencia pido desde aquí, mi humilde rincón, que los buenos socialistas exijan que este galimatías termine y que voten socialismo si así lo han hecho siempre y lo siguen sintiendo. Pero no al iluminado Pedro Sánchez y su cuadrilla.