No tanto, no tan bien" es la respuesta a la pregunta "¿Fue justo el árbitro del partido contra el Betis, fue excelente su actuación?" Aparentemente nos arbitró de luxe el trencilla de turno. Y en la mayoría de las ocasiones reaccionó con valentía y sano juicio. Pero quedaron dos borrones en su difícil tarea ante un estadio Benito Villamarín a reventar. Uno: porque habría tenido que echar del pasto igualmente al ex culé Miranda por agredir a Iza, concretamente un "excelente" codazo en la boca, lo que habría tenido que conllevar la expulsión ipso facto del espigado y desbocado lateral, y dos: no haber mandado al vestuario asimismo al verdiblanco que golpea en el rostro al bueno de Cris. Se vio claramente la sangre en el rostro del gadita a rabiar de San José del Valle. O sea, que, aunque en general creemos que el arbitraje fue bueno, ya quisiéramos así los que nos quedan por sufrir o disfrutar, le quedaron dos borrones voluminosos en la página de la caligrafía del match al de negro.

Vedando esos dos manchones, el arbitraje fue correcto. O maravilloso, que pensaría la grey amarilla, castigada hasta la saciedad y el hartazgo por la tira de pésimos arbitrajes que hemos soportado fuera y dentro de Carranza. Algo rayano a menudo en la saña por los intensos y extensos errores de los respectivos números veintitrés de los partidos. Todos soñamos al releer vez y otra la clasificación de primera división con seis puntos más si no hubiéramos tenido que sufrir las alarmantes equivocaciones arbitrales, todos. Tendríamos 37 puntos, qué gustazo, ¿no? "Los sueños sueños son", asentó el espléndido don Pedro Calderón de la Barca. Toma español del buenísimo, López Obrador.

Sin embargo, ayer el viento sopló a favor de la fragata "Gades". Por fin. Porque si no hubieran existido las expulsiones (merecidísima tras la bofetada a la Furia Gitana) ni el penalti de la manita (ahora tan de moda) habría sido ya para borrarse del fútbol español y hacer jugar al Glorioso en la Premier. Por cierto, nunca olvidaré una frase oída en mi infancia de Plaza Mina y Caleta buena al gran Di Stéfano: "Siempre me gustan que me arbitren jueces ingleses, son los mejores".

Realmente todos nos quedamos locos cuando marcamos el segundo gol en la galopada de Mondongo (¿se dice así?) y la finalización del alto delantero del Glorioso. La casa hervía, el perro ladraba pa rabiar, el levante a tope, mi niña me besaba. Y yo a ella. Manu, igual. Los callos bullían en la tripa esperando el aliviador metoclopramide. Y qué sudores cuando el corpulento Alcaraz iba hacia la bola, como dicen los lusitanos. Pero es que un mostru (neologismo del Beni de Cai) tirando penas máximas. Como debe ser: fuerte y a media altura. Nunca falla. Que se lo pregunten a Neeskens, Eusebio, Kubala o Puskas, ese gordito que con una zurda de diamante volvía loco a mi amigo Manolo Ramos.

Bueno, en definitiva un domingo lindo, tres puntos más pa la cazuela y a esperar a los de nuestra liga, Valencia, Valladolid y Elche, porque si ganamos a estos tres canijos, que sin duda darán su guerra, el año que viene al Bernabéu y al Nou Camp y a la gloria.

Así sea.