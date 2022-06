Recuerdas la ilusión que te hizo cuando te compraron una bicicleta? Y si no tuviste esa suerte, cuando tu amigo te dejaba la suya para dar una vueltecita. Al principio, para que te acostumbraras, tenía dos ruedecitas posteriores adosadas a fin de mantener el equilibrio. …. Y la de porrazos que tuviste… Hoy día los niños usan el patinete, horror a veces de los transeúntes, porque van como locos por las aceras y no es el primer caso de atropello.

Para las personas que no pueden permitirse el lujo de montar en bicicleta, es oportuno, eficaz y conveniente comprarse una bicicleta estática (lo digo como consejo, que no es por venta, que no se venden en la botica). En Facebook, que me tiene cabreado por las noticias tan infames que suelen aparecer para curar enfermedades, sobre todo la diabetes (otro día hablaré del tema) Pues para la diabetes tipo II es fundamental hacer ejercicio físico y con la bicicleta estática en tu propia casa puedes usarla y quitarte esa barriguita que te engorda tanto y que parece estés embarazado de cuatro meses.

Estamos en la época de las vueltas ciclistas masculinas y femeninas. Y son admirables. La de Bélgica, el Giro italiano,…..y próximas el formidable Tour francés y la Vuelta a España. Todas son un espectáculo. Ver el esfuerzo, las tácticas, los equipos, el sprint, las escaladas a los montes, las bajadas a tumba abierta,…..Y una cosa curiosa, que tenemos que aprender…Observar como en Europa cuidan las ciudades y respetan el urbanismo comunitario en colores en azoteas o tejados ¡admirable! Para que aprendan quienes dicen aquellos de "en mi casa hago lo que me da la gana" en detrimento del conjunto urbano.

Otro ejemplo admirable. En Holanda hay 22 millones de bicicletas para 17millones de holandeses. (1,3 per cápita) Y es porque es un país llano. ¿Podría Cádiz imitarlo? Con enormes aparcamientos en Cortadura para los coches.

Para separar el camino de los ciclistas y paralelo a la carretera. Barbate ha hecho una separación frente al puerto de maravilla, un pequeño seto que separa ambas vías y sin peligro alguno. Y en otras carreteras han puesto setos de adelfas o con vallas metálicas. A los ciclistas hay respetarlos y también ellos tienen que tener cuidado, pues a veces van en grupo o en paralelo, en vez de ir en fila india y eso es peligroso.

P/D. ¿Qué les parece a ustedes una propuesta que hago? … Que los políticos salidos ahora de las urnas, para dar ejemplo, en vez de tener coches oficiales, tengan bicicletas. En ellas un cartel que dijera "vehículo oficial" Sería una bomba y saldría la noticia hasta en The Washitgton Post, The Guardian, The New York Times ….Y por supuesto en nuestro Diario de Cádiz.