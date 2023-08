Rubiales y su alboroto final a causa de la final, nunca fueron al teatro Andalucía. Servidor sí. Servidor tenía pantalón corto y no más de diez años y ya había abandonado -afortunadamente- el tremendo colegio de las monjas y se había instalado tan ricamente en el instituto Columela de San Agustín. Mis padres, de vez en vez, cuando venían las “compañías” iban a ver y a disfrutar con lo que en la época se llamaba la Revista y, rara avis, me llevaron aquel día. Menudo disfrute para mis ojos niños. Salían muchas muchachas escasas de ropas y yo inmediatamente me enamoraba de ésta, de ésa, de aquélla. Y menudas piernas. Bellas, largas, ni flacas ni gruesas. En una de ésas, la vedette, cuyo nombre he olvidado, lógicamente, cantó una canción (esto se llamaba en latín acusativo interno) que gustó mucho, pues aplaudimos hasta la exasperación. Mi memoria, otrora de elefante, nunca llegó a desterrar de su territorio la letra de aquel cuplé. Cantaba como podía aquella hermosura en forma humana: “El beso (bis) en España se da si se quiere, con él no se engaña. Me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano; pero un beso de amor no se lo doy yo a cualquiera.” Vamos, que en la boca, o era de amor, o nati. Así era. Así es.

Rubiales, ese tosco presidente de la RFEF, nunca fue al Andalucía a ver revistas. Y es que nuestros directivos futboleros jamás tuvieron en cuenta este dato fundamental: que para llegar a ser presidente electo de la Real Federación Española de Furbo, había que haberse oído antes “El beso en España”. Porque si lo hubieran hecho jamás habríamos “disfrutado” del presidente más basto, inocente, memo e inconsciente de dicho órgano. Mira que hay que ser atontado para en una final de un mundial en donde está, de alguna manera, el nombre de España en juego, y al lado de la reina del Estado, como dijo el periodista catalán Joan Poquí en Gol, y es que detestan el nombre de España como si les quemara en la boca, para agarrarse los huevos como signo de poder o de victoria. En la tele dicen genitales, que es más fino, adonde va a parar. Menos mal que la reina (consorte, cosa que los españoles han olvidado) no se dio cuenta, porque vaya vergüenza que hubiese pasado. Qué feo queda eso de Reina del Estado. Una cosa tan híspida que azara.

Pues éste de la calva prominente, siguió con su revista erótica y le agarró la cabeza a la Hermoso y toma, chata, un beso en la boca, y no te vayas, que tengo otro pa ti. Y trincándole la cabeza, otro, preciosa. Y saludo final con toque casi en el culo, que como es de la casa, pues todo vale. Y con la euforia de la victoria, ya se sabe, se caen los colgajos del saber estar. Para la grey feminista, y para mí también, fue un acto de intromisión en el pudor ajeno, y, sobre todo, para un liberal, una falta de respeto a la libertad femenina. Tío, que no soy un objeto de tu pequeño harén, que el beso en España, un beso de amor, no se da a cualquiera. Y es que de niño jamás te llevaron al Andalucía, ex presidente.