Qué bello es vivir

Desde enero vivimos envueltos en una nube informativa tóxica, al estilo de Orson Welles cuando radió una adaptación de novela de H. G. Wells y todo el mundo pensó que los marcianos invadían la tierra, con lo que se generó una ola de pánico. Fue en 1938. Aquello fue una broma metafictiva, pero en 1939 quienes invadieron Europa de verdad fueron los nazis (los comunistas ya estaban infiltrados): no venían de Marte y no era una broma. Con la pandemia me parece asistir a la fase metafictiva de La guerra de los mundos. Lo cierto es que convivimos con los virus desde el origen de la vida en el planeta; que muere gente todos los días; que caemos enfermos a menudo, y que nadie sabe cuándo va a morir. Siendo esto así, el reto de un gobierno es transmitir y hacer que se cumplan las normas de higiene y seguridad, poner a punto el sistema sanitario con medidas extraordinarias, incentivar la investigación y velar porque el sistema económico no se derrumbe: las cuatro cosas a la vez. Yo les invito a resistir como lo hemos hecho siempre: siguiendo adelante. Mi farmacéutica es una señora de 80 años con el corazón muy delicado que no ha faltado ni un día a su trabajo, con su asfixiante mascarilla ffp2 y su amable eficacia de costumbre. Yo voy a dar mis clases con gusto: me encanta ver gente, aunque sea en grupos reducidos. Incluso la UCA me ha provisto con una mascarilla de Dart Vader: se supone que es transparente y que a través de ella pueden leerme los labios los alumnos con déficit auditivo. Supongo que la UCA habrá implementado a los alumnos con algún sistema de rayos X para atravesar el plástico opaco de la mascarilla. He comprado con mi dinero un micrófono inalámbrico caro y efectivo. Y por lo demás todo lo que sí puedo hacer me resulta prodigioso: ir al cine a ver La boda de Rosa, ver las exposiciones en Cádiz de Carmen Laffón, Cristina Rodero, Pilar Millán, Kimica, Carmen Castro... Poder pasear, andar en bici, bañarme en el mar cuando termina octubre. La sola idea de la privación le confiere a la vida una deliciosa intensidad. Cuando llegue la vacuna contra el covid no me la pienso poner porque desconfío. Y un día cualquiera moriré como moriremos todos.

