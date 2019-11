La belleza de lo natural

A punto estuvo el Cádiz de traerse otros tres puntos de un campo siempre complicado como es Vallecas. Pero volverse allí con diez puntos de ventaja sobre el tercer clasificado no esta nada, nada mal. Ganar en casa y ganar o empatar fuera supera la media inglesa, esa que da ascensos y títulos. Y ahora a pensar en el Tenerife. Otro partido de esos con trampa, porque aunque nos separen 19 puntos en la tabla no me fío de los chicharreros. Pero bueno, el Cádiz se puede permitir el lujo de dar un tropezón de vez en cuando, porque la ventaja es holgada. Mejor no pensar en perder hoy, pero si así fuera no va a cundir el pánico.

Más allá de cómo se desarrollen los partidos, el sentimiento general es que el Cádiz le tiene cogida la medida a esta temporada y a sus rivales. Paco Jémez, afirmó en la previa del partido ante el Rayo que "Cervera ha dado con la tecla para ascender". De momento, los números le dan la razón a los dos entrenadores, al cadista y al del Rayo. El Cádiz es un líder sólido al que cuesta la misma vida arañarle un gol. Si esta defensa de libro le sumamos capacidad goleadora, el cóctel es explosivo y así se está reflejando en la tabla.

En esta temporada se está dando la sensación y se está transmitiendo la imagen de ir partido a partido. Pero de puertas para adentro no es todo tan sencillo. Álvaro Cervera ya ha dejado caer que sí que hay cuentas, aunque a corto plazo, para saber donde se puede estar al terminar la primera vuelta. Cuentas hay, claro, lo que pasa es que con los precedentes de las dos ultimas campañas hay miedo a desvelarlas. Y se hace bien. Mejor hacerlas de manera interna y seguir con el discurso de la cautela. Por cierto, que este discurso de tener los pies en el suelo no es para nada falso, porque la categoría es muy complicada y pueden venir rachas malas. Pero siendo humildes está bien echar mano de la calculadora y tener claro lo que puede pasar. Creo que es el camino adecuado.

El secreto de los mejores en todas las parcelas de la vida está en la sensación de naturalidad que transmiten. Los mejores actores son aquellos que parece que no actúan. Los mejores humoristas son los que parece que están improvisando en ese preciso instante. Los mejores comunicadores son aquellos que parece que no están siguiendo un guion. Y detrás de esa supuesta naturalidad hay un trabajo enorme, un guion a veces al milímetro, unos chistes más que estudiados, pero cuanto mayor naturalidad se transmita más grande es el trabajo que hay detrás y mejor es el profesional que lo ejecuta. Y ese es el sello de esta Cádiz. Parece que juega mal, parece que tiene la potra de acertar las dos ocasiones que tiene, parece que no hace cuentas y eso es lo mejor, que lo parece.

El trabajo de este equipo y de su entrenador es de quitarse el sombrero. Y lo bueno es que los resultados acompañan, porque hay veces que se trabaja de maravilla y la pelotita no entra. Así que, querido Alvaro Cervera, siga usted haciendo cuentas pero, como decimos en Cádiz: lee pa ti.