basura y activismo

Ahora que estamos con el vertido de pélets parece que revivimos el del Prestige. Pero antes de llegar a la catástrofe conviene atender a asuntos previos: por ejemplo, la playa gaditana de Santa María del Mar.

Paseando con mi perra llegó el momento en que me lastimó la cantidad de residuos de botellón y domingo que flotaban en la orilla y decidí retirar lo que pudiera.

De vez en cuando aparecían grandes bidones de gasolina vacíos, de los que van echando al agua las pateras y las narcolanchas. Me di cuenta de que delante de mí estaba sucediendo lo que contaban los periódicos: que la presión policial en el Estrecho había hecho que las mafias cambiasen sus rutas.

Pocos días después el Diario contaba que una narcolancha había encallado en el arrecife del faro de San Sebastián. Siguen apareciendo bidones. Yo los meto en los contenedores que hay en la playa, porque su irrupción nunca coincide con la del servicio municipal de limpieza.

Lo último ha sido, desde hace dos meses, la aparición en la arena de amasijos de trapos recubiertos de algas que pueden llegar a engancharse entre sí a base de restos de cuerdas, tanzas de pesca, trozos de redes… Algunos son estropajos blancos y pensé que tendrían que ver con los surfistas. Pero la mayoría son trapos delgados que parecen vendas. Estos amasijos no son biodegradables. He empezado a recogerlos. La retirada se ha dificultado con los temporales que mueven la arena y entierran los restos. Cuando sobresalen y tiro de ellos me da la impresión de que es como en la película Dune: ir a la caza de gusanos siniestros. ¿Qué son, de dónde salen? La gente me ve atareada, incluso pregunta, pero nadie se suma a mi labor. Tendría que rentabilizar el civismo convirtiéndolo en gregario (asociaciones, redes, medios, ruido) o en arma política (buscar un culpable para restarle crédito y votos).

Soy una persona solitaria, perezosa para socializar, y, como Bartleby el escribiente, preferiría no tener que hacerlo. De niña me gustaba pasear por la orilla del mar buscando conchas, orejitas, tesoros. Ahora que estoy a punto de jubilarme paseo encontrando basura. En fin. Tampoco quiero resignarme a pensar que la vida se resuma en eso.