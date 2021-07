No bastan los medicamentos….

Aunque a veces sí, pero es mejor acompañarlos de ciertas normas o prácticas que generalmente son lógicas. Yo a esto lo llamo DYC, que sintetizo con las tres acciones a realizar en la botica, a saber, Dispensación, Información y Consejos. Se me ha ocurrido escribir algo sobre ello, sin más motivo que para alguien le pueda servir. El doctor Bartolomé Beltrán lo hace muy a menudo como médico, así que por una vez yo, como boticario, me lo permito hacer.

Por ejemplo, quien tiene problemas con el colesterol alto, tres normas: como si fuera musulmán, olvidar los chicharrones y todo lo que sea cerdo. Andar todos los días mas o menos un kilómetro haciendo respiración especial y mucha verdura, mucha verdura. Para dormir bien, tomar si le está prescrito un comprimido, cenar pronto, no tomar café y no pelearse con su pareja. La persona que tiene alergia, visitar a un alergólogo, y mientras, evitar el polvo, caminar un tanto en ambiente limpio y puro, no fumar y, si es posible, investigar motu propio llevando un cuadernillo donde apuntar cualquier sustancia que le haya desencadenado la alergia. La gordura: al principio de cada comida tomarse dos lechugas que le llenen el estómago, andar, andar y andar. Para el corazoncito, además de su tratamiento farmacológico, no tomarse las cosas a pecho, no pelearse, andar, no ver las películas de violaciones y crímenes, una copita de buen vino tinto por las noches y amar mucho. Para quien tiene la gota (que tiene guasa), además del medicamento, un cántaro de agua cada día, para orinar tela marinera. ¡Ah! y cuando tenga mariscos, gambas o langostinos de Sanlúcar, que no los coma, que nos lo regale. Diarrea, tomar líquidos poquito a poco (no whisky).

Para cuestiones especiales, (Scherikia coli, VIH, Covid, Treponema y otras cosas), un aparte y con discreción se orienta debidamente. Para quien quiere más y más, que se modere, que Zamora no se conquistó en un día. Y no me pida como uno preservativo Duralex, sino Durex.Y un consejo que me sale del alma, que traigan niños al mundo, que todo no va a ser tener un perro. Muy necesario entender al menos inglés, no le vaya a pasar como aquella turista que, diccionario en mano, me señalaba el pie y la palabra setas. Y obviamente quería decir que tenía hongos en dichos pies.

P.D. Suma y sigue. Una cosa importante, que nadie venga con aquello de que solo quiere sustancias naturales, que todo es de la naturaleza directa o indirectamente. Hasta yo.