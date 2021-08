Barrios sin memoria

Vaya, hombre, ahora resulta que el monumento al general Varela, figura capital en las tropas golpistas de Franco, puede acabar siendo colocada al lado de mi casa. Es lo que pasa con algunas estatuas, grandes, visibles y cargadas de significados, que uno termina no sabiendo dónde ponerlas. Después de más de una década de retrasos, y con la sospecha de que incluso ha habido que planear una modificación de la plaza del Rey para hacerlo, se ha decidido por fin el traslado de la escultura ecuestre y, supongo, del pedestal y los relieves que la acompañan. Pero, con unos reparos y dudas que no tuvieron los golpistas, el Ayuntamiento aún no ha decidido dónde pondrá sus cascos ahora el caballo de Varela.

Y entre las posibles ubicaciones aparece con muchas posibilidades la población de San Carlos. No entiendo cómo un monumento que se considera atentatorio contra la memoria democrática en la plaza central de la ciudad pasa a ser tolerable en otro barrio de la misma. Quizá se considere que en esa zona se olvidan antes las cosas o no se comparten los mismos recuerdos.

Sería peor que una autoridad democrática estimase que en un área de marcado carácter militar como San Carlos la figura de un general franquista podría contar con más simpatías o provocar menos rechazo, como si al final fuera acogido por 'los suyos'. El mensaje no es muy alentador, aparte de posiblemente injusto, como si creyéramos que, por ejemplo, un hospital alemán sería un buen lugar para colocar un recordatorio al doctor Mengele por el simple hecho de que era médico al fin y al cabo.

Lo coherente sería que, si el Ayuntamiento ha decidido retirar la estatua de un espacio público, no lo hiciera para trasladarlo a otro, ni hiciera pasar a sus vecinos por la vergüenza que supuestamente quiere evitar a los de los barrios céntricos. Vamos, lo coherente sería que el Consistorio tuviera claro qué es lo que hay que hacer con ese monumento.