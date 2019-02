Compruebo que los carnavaleros están muy preocupados por el rumbo que está tomando el concurso. Al parecer se está perdiendo el gaditanismo y más que un concurso de coros y chirigotas parece el Festival de Sitges.

No es que me preocupe mucho, la verdad. Por mí como si se dedican a bailar sardanas. Pero mi confesor me ha ordenado que por cada insulto que dirija a los comparsistas debo hacer una buena acción. Así que hoy no habrá crítica y sí sugerencias constructivas para recuperar el gaditanismo del COAC.

Una de las primeras medidas, urgente diría yo, es recuperar la barra del Falla. Pero un rescate para dejarla como estaba en su buena época, cuando creo que la dirigía un holandés. Una barra con gran animación, críticas despiadadas y broncas con algún que otro macocazo.

Servía de barómetro para medir la calidad de los grupos. Salía un grupo chungo al escenario y en la sala del teatro se escuchaban perfectamente las voces aguardentosas de los que estaban en la barra. Eso sí que era Cádiz. No hacían falta jurados ni comentaristas de radio; la barra del Falla medía con exactitud la calidad de la agrupación.

Y las broncas. Al día siguiente, Diario del Carnaval nos informaba con detalle si las peleas habían terminado en piñas o se habían quedado en simples tragabuches.

Sin la barra del Falla, el Concurso ha perdido mucho. Hoy solamente se habla de coplas y cuplés y eso, francamente, es muy aburrido.