Yo creo que sí y por eso lo hago público. Por el daño que puede causar a unos enfermos con una información falaz y errónea. Resulta que en Facebook aparecen a diario anuncios diciendo que la diabetes se cura con esto y con lo otro. Que no hace falta ni la insulina ni otros medicamentos como la metformina, y no solo esto, sino que este medicamento "destruye los riñones" y "es un camino hacia la muerte", que "no cura, sino mata". Textualmente dicen: "La industria farmacéutica solo quiere tu dinero. Te están robando, les escupo". Hasta así lo dicen. Sabido es que un medicamento, lo pone en su prospecto, puede tener excepciones, condiciones, el médico diagnostica y decide. Por poner un ejemplo: una persona puede ser alérgica a un determinado antibiótico y eso no quiere decir que el antibiótico en cuestión mate, sino que en tal caso debe tenerse en cuenta.

Para que ustedes me entiendan, la diabetes es una enfermedad de tipo 1 o de tipo 2. En la 1, las células de Langerhans del páncreas no producen insulina y en la 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente. Dicho esto, la tipo 1 es hereditaria y la persona que la padece no puede metabolizar la glucosa, que es alimento y substancia ordinaria y fundamental en el cuerpo, es nuestra gasolina, Tanto es así que si no se trata puede ser muy grave. Y el médico, solo el médico, tras los pertinentes análisis diagnostica y receta la insulina o lo que él cree necesario.

Los remedios que propugnan dan hasta risa. Pulpa de manzana con otras hierbas corrientes que tenemos en la nevera, así como otros nombres de productos que, naturalmente, son fantasía e inventados por fulano de tal. Otro anuncio dice que la diabetes "desaparece en tres horas" o "inactiva la diabetes en siete días". En Facebook se propaga que se cura con tal o cual producto que ellos venden, ¡ah, pero con descuento! Y que solo con ello hay curación. Y eso es una barbaridad y un engaño mayúsculo. Y ningún diabético debe hacer caso de tamaña falsedad.

Dictaminan y recetan fulano de tal o mengano de cual e incluso con nombre "el famoso" Pablo Motos (que podrá saber de la tarjeta hormiguera, pero que de esto no tiene ni puñetera idea). Yo le diría incluso afectuosamente aquello de César a Bruto :"tu quoque, fili mei".

En Europa existe un organismo, la EMA, Agencia Europea de Medicamentos, que los controla exhaustivamente. Y solo este organismo puede decir A o B. En Norteamérica hay otro parecido, el FDA, y por decir más, en China está el NMP. Es decir, en todo el mundo hay control de medicamentos y nadie es competente ni en Facebook ni en La Codorniz para decir que un medicamento autorizado mata y solo es apto lo que un tal fulano pregona. Es más, en España el Concejo General de Colegios Farmacéuticos edita un libro con los medicamentos aptos y controlados. El actual tiene 3.285 páginas y en él no aparece ni por asomo los aconsejados por Facebook.

P.D. Como ustedes comprenderán no escribo esto en provecho de los médicos y boticarios, sino que sabemos lo que es la diabetes y el cuidado que hay que tener con ella. Y no tomarlo a chanza. Con la diabetes se vive y hasta bien, pero con ayuda y coordinación del médico.