La mañana refrescaba, como era natural para un mes de febrero, y a pesar de ello, el chaleco apenas apartaba el frío que me envolvía. El café era lo único que podía aliviar un poco aquella imprudencia de salir como si fuera verano a las ocho de la mañana. Sin embargo, ocupe una de las mesas que daban al río, enfrente y en mi banda, el muelle vacío del que fuera el celebre protagonista que inmortalizo a Paco Alba… a lo lejos, en la otra banda, el abandono me llenó los ojos. Aquella mítica frase de que había levante cuando el vapor anunciaba su salida y se escuchaba desde Crevillet había pasado a la historia, igual que los barcos que ocupaban aquella moderna otra banda, cuajada de edificaciones para el desarrollo de la actividad que hiciera en tiempos florecer al Puerto. La zona más próxima a la desembocadura del Guadalete aún mantenía edificios que casi se me escapaban a la vista… demasiado terreno para tan triste actividad. Pero el imperio de la maleza que tenía frente a mí, tan cercano a la orilla del río del olvido, tan lejano a la mas mínima civilización, me entristecieron. Crecí viendo las orillas llenas de vida, y ahora, las veo morir sin futuro, comodín de luchas políticas sobre un destino que nadie se cree, como un peón bloqueado en su casilla para que nadie se anote un triunfo. Recorrí con los ojos de la adolescencia los barcos que aun quedaban, y como visiones, aparecieron la fábrica de hielo con su incesante martilleo de los bloques al caer. Vi el surtidor, el restaurante de la otra banda, y los mercedes llegando a las chabolas después de la subasta. Y entonces me pregunté qué hacía un terreno tan inmenso, tan cercano, tan pegado a la vida de esta banda… disfrutado por los pequeños lagartos que dormitan en los cimientos desmochados de la prosperidad perdida. Miré entonces a la pasarela que no llega a ninguna parte, los viejos pilares de aquel puente que se perdió, y me perdí soñando con un río lleno de vida, con paseos interminables que unieran las playas rotas por la llaga de la arteria que nos une a la Bahía. Me perdí, y levantándome, busqué de nuevo mi Luna para adentrarme en la ciudad, el río se quedó solo con sus riberas de retamas que miraban con envidia a nuestra banda. Aun así, me negué a pensar que la otra banda no existía, porque, aunque se empeñen, siempre estará ahí, esperando besar a su otra orilla.