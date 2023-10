Ni vino en un barco, ni su nombre era extranjero. Era un chaval normal, digamos que apenas había cumplido los dieciocho. Puede que no fuera un chico, tal vez se tratara de una muchacha que vivía su recién florecida madurez, de las que decide y manda. Lo mismo da. La cuestión es que ambos exhibían coloridos tatuajes en su cuerpo.

Una novia que tuve de chaval me decía que un tío suyo, que era un pedacito de pan, llevaba siempre camisas de mangas largas porque se avergonzaba de los tatuajes que lucía en sus antebrazos, fruto de su paso por la Legión en Ceuta. Yo, que en aquella época había leído ya a Jack London y a Robert Louis Stevenson, pensaba en el icono del lobo de mar, ese tipo curtido en mil tempestades, doblador del cabo de Hornos, matador de sirenas a arpón y cuchillo, que masticaba el tabaco, no lo fumaba. Nada que ver con el tío de la chica, pero bueno.

Recuerdo también comentar con otro amigo que cuando nuestra generación fuera vieja -ya queda menos- íbamos a ser un batallón de ancianos con pellejos colgones de colores distintos, como los Rolling Stones. Nos imaginábamos tomando cerveza en baretos chic a setentones alegres, con inscripciones cutáneas del tipo clásico "Amor de madre"; que, por cierto, nunca conocí a nadie que llevara tatuado eso en su bíceps.

Con el paso del tiempo los tatuajes dejaron de sorprenderme. Chicas jóvenes enseñaban en las costas de arena calma y mar bravía sus nucas y sus ingles y sus tetas de estrellas de mar, caracolas, hadas y letras chinas; y jóvenes no tan chicos mostraban sus tatouages tribales, sus cruces y sus animales, su Nazareno, su Camarón y su Mágico, o los nombres de las tres ex mujeres de su vida. Las tiendas de diseño y pintado de tatuajes comenzaron a ser tan habituales en nuestras calles como los bares con cafés de diseño o las tiendas de chino que regentan marroquíes.

Me di cuenta de que pasábamos de aquella canción de Mojinos Escozíos (1999) que contaba la historia de un tipo que iba a hacerse un tatuaje en el brazo derecho y que si no le cabía todo lo que se quería poner, cogería un trocito de pecho, a que lo raro sea tener uno solo (o no tenerlo). Yo, que soy de esa gente extraña que no ha ilustrado su piel con frases motivacionales ni dibujos de Disney, Warner Bros o Dragón Ball, bromeo con mi esposa diciéndole que el día que haya que reconocer mi cadáver va a ser sencillo, porque seré el único que no exhiba un tatuaje al forense.

Que quede claro, no me parece mal en absoluto. Cada cual tiene derecho a desarrollar su personalidad y su imagen con plena libertad. Aunque sí me he planteado, viendo que algunos menores de edad o parados presentan un mapamundi corporal que ni la Capilla Sixtina, si los tatuajes los regalan, o si los subvenciona el Gobierno. ¿Se podrán comprar con los 400 euros del bono cultural? Bien mirado, un tatuaje bonito es arte y el arte es cultura, ¿no? Pero, ¿y uno feo?