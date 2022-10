Truco o trato en Halloween

Recuerdo con mucho cariño el día en que nuestro amigo Luismi nos invitó a mi familia y a mí a visitar la Base Naval de Rota el día de Halloween. La verdad es que los americanos hacen este tipo de cosas de un modo maravilloso. La ambientación era perfecta: la neblina que cortaba el frío ambiente, la tematización con la que cada habitante de la zona residencial de la base decoraba terroríficamente su jardín, la casita de madera, el porche. Incluso encontramos música tenebrosa muy apropiada para la ocasión, cadáveres de pega que se alzaban de su tumba sorpresivamente, niños pintados de zombis deambulando por el lugar y, cómo no, la célebre liturgia del trick or treat.

Mis hijos se volvieron locos con el invento hasta el punto de que daban las gracias al recibir caramelos en inglés sin tener el B1. No era para menos: las golosinas y chucherías eran de marcas americanas de primer nivel. En eso los yankis son como los de Esquerra, siempre barren para casa. Aquí, en muchas plazas y mercados de abastos de nuestra España, en vez de invocar el truco o trato encontramos pollos disfrazados, cabezas de cerdo sonrientes y huesitos de santo rellenos de cremas tan dulces como el primer beso.

En mi pueblo, siempre orientado hacia el buen devenir del ocio y la restauración, el Ayuntamiento se ha sacado de la manga una campaña mediática de Halloween dedicada al universo de Harry Potter. Así, en la casa consistorial vemos lechuzas blancas y banderolas de Hogwarts, carteles de wanted y piezas de ajedrez gigantes. El reclamo publicitario es tremendo y está llamando a que padres de toda la provincia se acerquen por la Isla de León montados en sus escobas voladoras. Es increíble la habilidad del equipo de gobierno para obtener una cesión de los derechos de propiedad intelectual de la Warner. Chapó para todos, que no se diga.

Tampoco tiene mucho que ver Harry Potter con Halloween, en realidad, a no ser que sea un Potter negro y demoníaco, resurgido de su tumba. Harry the vampire, o algo similar. Pero bueno, qué más da. Panem et magicians. Que los niños disfruten y sus padres consuman. Hace ya varios años que una familia isleña decora su casa y su jardín y su barriada entera con motivos jalogüinescos, llegando a saturarse la zona por la cantidad de visitantes que acumulan. Gran mérito el de sus componentes, porque la trabajera debe ser tremenda.

Pienso también que la fiesta de los Tosantos es una fábula perfecta de nuestra situación política, de la negociación de estos últimos presupuestos pre-electorales generales del Estado. Truco o trato, preguntan. Y cuando uno toma la golosina se encuentra con que la bruja le sube la factura de la luz, el zombi le da bocados a la cesta de la compra y los vampiros nos sorben la sangre cada trimestre, como viene siendo costumbre desde siempre, por otro lado. Nos conformaremos con cantar la “Noche de Halloween” de los Saurom, que por cierto tocarán en Murcia el día de difuntos para un público que se disfrazará de cualquier cosa que no sea de Gryffindor.