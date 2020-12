Superboy escribe a los Magos

El niño le dice a su madre que no, que no quiere hacer su carta a los Reyes Magos. No es que sean campechanos o le hayan defraudado; que se haya enterado de que blanqueaban dinero del AVE a la Meca, o de que eran infieles a sus esposas, las reinas, o de que disfrutaban de unas vidas de lujo mientras sus pueblos rebuznaban de hambre. Al niño le da igual eso, es joven aún. Le gusta escuchar el telediario y pregunta, pregunta mucho, con esa inocencia sumatoria de querer aprender que poseen los chiquillos, aunque es cierto que cada vez menos. Desconoce la estrategia resultante de la regularización fiscal con la Agencia Tributaria, la técnica Monedero, por la que no cabría derivar responsabilidad penal contra cualquier rey, mago o titiritero que la ejercitara. No, lo que remueve las tripas al muchacho, los ojos como almendras, el castaño brillante, cabecita redonda y flequillo de Clark Kent, es que su hermana le dijo el año pasado que los reyes magos no existen, que son sucedáneos del Ratón Pérez, allegados disfrazados que arrojan caramelos desde carrozas pintadas, recubiertas de publicidad; carrozas que el niño concluye que no saldrán este enero, haya vacuna o no. Su hermana es puñetera, como las hermanas mayores y menores, y se fue de la lengua rompiéndole la inocencia, haciéndole añicos la ilusión al niño, y ahora éste no quiere saber nada de cartas a los reyes, o a Papá Noel, o de visitar ayuntamientos esmerilados o museos litigiosos de villancicos flamencos, anís y polvorón. Pero la madre no acepta un no por respuesta, buena es ella (ya lo he dicho, es una madre), y después de trabajar todo el día aunque sea puente de la Constitución o de la Inmaculada o de lo que ustedes gusten, digo que después de partirse los riñones, busca en un armario trastero un árbol de navidad despiezado y sin instrucciones y lo erige, magnífico, junto a los cuadros y álbumes de fotos del hogar, iluminándolos y espolvoreando con las bombillitas de colores básicos el rincón del salón familiar, a la vera de un sofá ajado y por tanto cómodo. Así que nada, lo lleva claro el chavea. La madre lo trinca por banda y le come el coco (ya lo he dicho, es una madre) así que Superboy se sienta al escritorio, coge una hoja del cuaderno de mates y un boli Bic azul y con una grafía ovalada se asoma a una tradición más antigua que los manteles del Pazo de Meirás, una que no pudo robarse para sí ningún dictador meapilas, y complace a su madre pidiendo, qué sé yo, un manual para convertirse en youtuber, un ordenador portátil al que le funcionen los altavoces y que no tenga estallada la esquina inferior derecha de su pantalla, una caja de Lego de Super Mario o el último juego para la Nintendo Plus 5 Megadrive, uno de zombis que dancen en Tik tok. Y firma, con cuidado, su carta y se la entrega al heraldo real que nunca falla (ya lo he dicho, es una madre).