No era una tradición per se, sino algo que a veces recordaba hacer en algunas ocasiones. No soy aficionado al fútbol americano -en mi corazón sólo cabe la NBA- pero me gusta ver la actuación que se realiza cada año en el descanso de la Superbowl. Normalmente intervienen cantantes que se encuentran en la cresta de la ola, las Beyoncé, Katy Perry, Lady Gagá, J-Lo, Madonna y demás consumidoras de media de encaje y culotte. Este año no, en 2022 la cosa iba de raperos (hombres) y de Mary J. Blidge.

El público yanqui tiene sus favoritos y se notó en el reparto del minutaje dentro de un montaje impecable y dificultosamente estructurado: Snoop Dog apareció el primero con su chándal azul y oro emulando el de sus queridos Lakers. Es un personaje ligero y buenrollista, con pinta de fumado (habladurías), leyenda urbana del hip hop angelino; todo lo contrario que el otrora imponente 50 Cent, que cantó su éxito de hace dos décadas -In da club- y sirvió de cachondeo para los memos de los memes, que no comprenden que el tiempo pasa para todos (menos para Lebron James).

El plato final resultó ser el rapero blanco, Eminem, salido de las calles de Detroit y destructor incólume de sus rivales en las peleas de gallos. Blanco, sí. Y en botella. Porque Slim Shady tiró de clásico y rapeó su éxito eterno: Lose yourself. El público de la Superbowl y todos los bailarines que se encontraban en esa especie de camioneta del 13 rue del percebe donde se produjo la actuación conjunta enloquecieron y la grada vibró como si las garras de Lobezno hubieran arañado el escudo del Capitán América.

Entonces llegó la aritmética, el álgebra, la trampa al solitario. El inconformista rapero lechoso se agacha durante un minuto en señal de respeto, intuyo, y de protesta, supongo. "Esto es un escándalo, en este local se juega", parece oírse en los altavoces del estadio. "Queremos ofendernos, Eminem, oféndenos con lo que sea", escucho yo. Juego, set y partido para él, portada en todos los medios de comunicación al día siguiente sobre la hipotética guerra fronteriza entre Rusia y Ucrania, los sesudos análisis que no explican por qué bajan los contagios del Covid pero suben las muertes o el coñazo que nos han dado con esas elecciones castellano-leonesas que tan bien nos han narrado Guille Garabito y José F. Peláez desde su base de operaciones en el Pisuerga.

Ya conocen el resultado: Gana PP, sube Vox, baja PSOE y se desploman Ciudadanos y Podemos. Vuelta a empezar con el juego de los faroles y las mentirijillas. Quiero ser tu vice, alcemos el cordón democrático y/o sanitario, contigo no voy ni a la esquina y los que quieren romper España frente a los que quieren limpiar España. Cogí el mando, busqué Lose yourself y la puse de nuevo. Eminem se arrodilla. La gente se indigna. El rapero se tapa la cara. Le produce vergüenza, mucha, como la que nos da a todos, aunque no seamos yankis. Piérdete, perdeos, perdámonos todos.