Arquetipo de una Coleta

El sábado fui a Chiclana a llevar a mi hija a un partido de baloncesto y como no nos dejaron asistir al mismo por restricciones "covid", fuimos al Mercado central del pueblo a dar una vuelta. Espléndido edificio lleno de vida; ojalá el de la Isla pueda estar así en un futuro cercano. En la escalera de acceso al parking me encontré a Juan José Téllez -bellísimo poeta, aunque persona-, quien me dijo que iba al centro de interpretación del vino a la presentación de Arquetipos para una pandemia, recomendable libro de Fran Delgado editado por El Tercer Puente. Pude acercarme a saludar a Fran y a comprarle un ejemplar. En su dedicatoria me recriminaba que siempre le echo la culpa a Pablo Iglesias.

Días después, Iglesias anunció que renunciaba a la vicepresidencia del Gobierno para presentarse como candidato autoimpuesto sin refrendo de primarias a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. La culpa, probablemente, no fue suya. Ni de Fran Delgado.

Es digna de estudio la figura del ex vicepresidente, joven aún, convertido en un avatar de sí mismo. El poder camaleónico, su capacidad de adaptación, es digna de un ser superior a la media. Ese don para camelar, para triunfar surgiendo de un espacio ubicado entre el lumpen y el pequeño-burguesismo, le ha convertido en una de las figuras más importantes de este comienzo de siglo. Hay que reconocérselo.

El día que acabe su carrera política, allá por 2050 o 2055, si sigo con vida, me encantará adquirir su biografía no autorizada y recordar sus apabullantes comienzos en una tele cutre, su carita en la papeleta electoral, el chat del "la azotaría hasta que sangrara", los debates con Sánchez y Rivera, sus tribulaciones amorosas, el acoso y la escolta de la Guardia Civil, su llegada al poder, el pendrive de su compañera, y su renuncia a la vicepresidencia del gobierno en plena pandemia para plantar cara a Ayuso en medio de la progresiva descomposición de un partido que subió rápido para bajar más rápido aún, me temo.

Es más, estoy seguro de que podría hacerse un biopic, una serie de esas, tipo The Crown, con intro de Leonstudio, sobre su trayectoria. Éxito de ventas en cualquier plataforma que se precie. Habrá que esperar a esa campaña electoral contra Díaz Ayuso que, francamente, me importa un pepino, pero que a buen seguro ofrecerá grandes capítulos de la futura biografía del político coletudo.

Hace poco descubrí que me había bloqueado en Twitter. Quizá no fuera Pablo, claro, puede que se tratara del encargado de sus redes. No sé bien qué comentario sarcástico lo provocó pero muchísima gente me felicitó por ello. Recordé a ese ciudadano estadounidense que demandó (y venció) a Trump porque éste no tenía derecho a bloquearlo de su cuenta de Twitter institucional, y pensé en esa generación que venía a cambiarlo todo, a acabar con la casta, a defender al pobre y al sintecho, al trabajador y a la mujer maltratada. No pude dejar de sentir lástima al comprobar que, llegado el caso, mi amigo Fran Delgado tiene ya mil razones para hacer uno de sus retratos pandémicos sobre Pablo Iglesias. Dudo que lo haga, pero lo clavaría, desde luego. Le apunto el título: “Arquetipo de una Coleta”.