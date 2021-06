Menos azul

Me temo que somos poco más de cuatro gatos (aunque albergo la musical ilusión de que seamos más) los que sentimos que el Festival La Isla del Blues se marche de San Fernando. No que desaparezca, que sería hasta cierto punto desgraciadamente normal en este mundo incierto para el negocio, sino que se vaya, que huya de su lugar de concepción y nacimiento para refugiarse en otro hogar vecino y más acogedor como al parecer es Jerez.

Y tampoco lo siento tanto por el blues, un extraordinario y capital género en la música actual pero difícil de aceptar entre los nativos de esta Isla, y que ni siquiera figura entre mis favoritos. El blues seguirá teniendo su amplio lugar en el mundo, por él mismo y por la amplia y numerosa descendencia que ha desparramado en todos los continentes y en todos los estilos. Sí lo siento de verdad por el padre y organizador del festival, José Luis Peinado, incansable batallador, romántico de un género cuya semilla ha querido plantar durante 22 años en una tierra que se ha demostrado yerma para estos menesteres.

Y lo siento por la Isla, que se pierde una manifestación artística que (algo tendrá) sí quieren en otros lugares cercanos, como es Jerez ahora y como lo fue Cádiz también en otros tiempos. Y sobre todo me duele la actitud, al parecer displicente, del Ayuntamiento con una idea isleña concebida, peleada, por un isleño y que no le hubiera costado mucho, ni en impulso ni en dinero, apoyar. Si es verdad lo que dice el organizador, que ni siquiera le han escuchado en seis años, sería síntoma de una sordera preocupante.

La verdad es que ya no está. Quizá pocos lamenten esta pérdida, tal vez muchos no lo consideren ni siquiera una pérdida, pero a mí me parece que el panorama musical y cultural de San Fernando es un poquito más plano sin las notas de este género universal, y un poco más gris sin el azul de este festival.