El ataque selectivo del virus

Qué curioso. Este virus puñetero es, además de dañino, selectivo y caprichoso. Al parecer atacará de seis a ocho de la tarde en los bares y cafeterías, aunque no se acercará a los centros comerciales, por lo que las personas que atestarán (ya lo hacen) estos lugares en busca de regalos navideños podrán estar tranquilas. Qué virus más considerado que otorgará a los hosteleros la posibilidad de descansar dos horas antes de que la marabunta llegue a las ocho a tomarse lo que no ha podio tomarse desde las seis. Ironías aparte, en este periodo de dos horas todo el mundo se concentrará en las zonas comerciales, cuando lo más lógico sería que estuviesen las cafeterías abiertas para así repartir gente y evitar algunas aglomeraciones. Al parecer, la Junta no entiende que en un periodo como el navideño, el comercio y la hostelería forman un bloque indisoluble. Y en un clamoroso agravio comparativo, castiga duramente a los hosteleros.