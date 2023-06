El objetivo de Bruno García a la hora de ponerse al frente de la ciudad ha sido siempre no perder ni un solo minuto. Y en ese empeño parece estar trabajando desde que conoció el resultado electoral el 28 de mayo. Pero todo equipo, y todo ayuntamiento, necesita un lógico período de aterrizaje, de desembarco, especialmente cuando se produce un cambio de signo político al frente de la Alcaldía, como es el caso. De ahí que en política haya una norma no escrita de conceder 100 días de margen a quien gobierna antes de empezar con las exigencias y la contienda pura y dura.

Ese sería el tiempo que presumiblemente tendría García y su equipo para situarse debidamente en las nuevas responsabilidades y tomar los mandos del Ayuntamiento. Pero hay cuestiones que por su urgencia difícilmente podrán esperar ese margen, ni tampoco un aterrizaje progresivo, prudente y calmado. Determinados proyectos o expedientes que ya tramitaba el anterior gobierno de Kichi van a requerir un pronto posicionamiento del PP, que tendrá que optar por seguir el camino iniciado por sus predecesores, o por frenar en seco, girar el volante y buscar un nuevo rumbo.

Cambios en el contrato de limpieza

Posiblemente el que requiera una decisión más urgente sea el vinculado al contrato de limpieza. Días antes de entregar el bastón de mando, el anterior gobierno anunció unos cambios en el contrato firmado a finales del pasado año e iniciado el día 1 de febrero; en concreto, se pretendía modificar las condiciones para que la empresa adjudicataria, Valoriza, adquiriera vehículos eléctricos y no los correspondientes al pliego de condiciones que marcó el complicado proceso de licitación, así como para incorporar al contrato la recogida de la denominada quinta fracción (que tantas veces demandó, sin éxito, la oposición sin que esas).

Este asunto quedó pendiente de la convocatoria de un Pleno extraordinario, al ser este órgano el que debe tomar la decisión final puesto que ha sido -por el volumen del contrato de limpieza- el que ha aprobado todos los avances en el expediente. Así pues, tendrá que decidir el nuevo alcalde si atiende la propuesta que dejó en la mesa el anterior gobierno y convoca ese pleno, o si por el contrario plantea otras opciones.

En este sentido, no se puede perder de vista lo complicado que ha sido el proceso de adjudicación de este contrato de limpieza, y lo que puede suponer nuevamente este cambio de condiciones del pliego apenas cuatro meses después de empezar a prestar el servicio la empresa finalmente adjudicataria. No sería descabellado pensar, atendiendo a esto, que se produjeran nuevas demandas de las empresas que no se han hecho con los servicios (Cointer y Acciona) si vieran lesionados sus derechos tras estos cambios a posteriori en las condiciones del contrato.

En cualquier caso, no puede demorarse mucho esta cuestión porque del cambio o no de contrato dependerá la adquisición de esa maquinaria que la empresa ha propuesto variar de condiciones (de motorización de combustión de GNC y diésel de Intramuros por otra equivalente de motorización 100% eléctrica, afectando a un total de 32 vehículos, según informó en su día el Ayuntamiento).

El diseño del servicio de autobuses

La segunda cuestión que reviste cierta urgencia es la vinculada al contrato de autobuses urbanos. El último trámite que completó el anterior gobierno, totalmente in extremis, fue la aprobación definitiva de la estructura de costes; documento que teóricamente fija las bases sobre las que se asienta el nuevo modelo diseñado por Adelante Cádiz bajo la supervisión de Martín Vila para el transporte público de viajeros en la ciudad.

En este sentido, habrá que saber si el PP apoya ese modelo de servicio de transporte, o si paraliza los trámites para establecer nuevas opciones de autobuses, líneas, frecuencias de paso y demás aspectos. Conviene recordar que la propuesta del gobierno de Kichi se reducía a cuatro líneas (uniendo las actuales 2 y 3), alargaba la línea 7 hasta la Plaza de España y habilitaba una línea en verano para conectar Astilleros, la Barriada, el Cerro del Moro, Loreto y Puntales con la zona de playa; además de incrementar el precio del billete unitario, al mismo tiempo que alargaba la gratuidad de los niños hasta los 12 años (en lugar de los 4 actuales).

La estructura de costes, trámite inmediatamente anterior a la aprobación de unos pliegos que todavía no han pasado por Pleno, fue muy discutida en su aprobación inicial y en la definitiva. Y puede ser significativo el hecho de que el Partido Popular votara en contra del documento en el Pleno del pasado 11 de mayo (a días de las elecciones). El hoy primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, se mostraba en ese Pleno muy crítico con la estructura de costes, llegando a afirmar que “con este documento no puede construir un pliego sólido, tiene que hacer otra vez todos los números, tenemos que tener en cuenta todas esas alegaciones y llegar a estas conclusiones, esos números no pueden estar dentro del nuevo pliego porque si no, el pliego, al final, dará un mal servicio”. ¿Qué hará ahora el PP, un mes después de rechazar el documento que quedó finalmente aprobado y que sustenta el diseño del servicio de autobuses urbanos de Adelante Cádiz?

El préstamo fantasma

Por último, con cierta urgencia tendrá que pronunciarse Bruno García sobre ese posible préstamo de 48 millones de euros que el alcalde también elevó in extremis al Pleno, encontrando vía libre para iniciar las gestiones con los bancos. Se supone que los técnicos municipales estarán tramitando esa posible operación financiera que tenía unos proyectos y destinos concretos (como el Portillo, la integración Puerto-ciudad, Valcárcel o vivienda) y que, llegado el caso que se consiga alguna opción interesante, tendrá que ser validada de manera definitiva en el Pleno.

En estos tres supuestos, y en otros a los que el nuevo gobierno otorga también urgencia, se está consultando los expedientes y recabando opiniones técnicas antes de marcar el camino que recorrerá el nuevo gobierno de la ciudad y que no parece que se vaya a tardar mucho en conocer por la urgencia de estas tres cuestiones.