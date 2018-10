Sin ariete goleador... y se nos va Machicha

Paradojas de la vida y la muerte. Justo cuando el Cádiz estaba echando más en falta los goles de un ariete, con los cuatro específicos que figuran en la primera plantilla sumando entre todos un tanto en Liga, llegó la pasada semana la triste noticia del fallecimiento de Machicha, delantero centro que a principios de la década de los 70 del siglo XX se hartó de batir a los porteros adversarios vistiendo la camiseta amarilla.

Eso que se ha escuchado durante los últimos días acerca de que el paso de Machicha por el conjunto gaditano quedó muy marcado en los cadistas de aquella época no es una de esas invenciones o exageraciones típicas de cuando alguien fallece.

A mi amigo Rodrigo, que jugaba de delantero centro en el equipo de la clase y se ponía a menudo un chándal del Cádiz, le colgamos el apodo de Machicha en plena etapa exitosa de este. Y se le quedó para toda la vida. Con ocasión de la Olimpiada Marianista del pasado diciembre me encontré con Chiqui Parrilla, el entrenador que nos llevó a los infantiles del colegio a quedar campeones provinciales y semifinalistas del Andaluz. En plan abuelos Cebolleta nos pusimos a recordar viejos tiempos y a intercambiar conocimientos sobre qué era en la actualidad de cada uno de aquellos niños. Estábamos en ello cuando me preguntó por Machicha, no por Rodrigo. Pura confirmación del arraigo alcanzado en Cádiz en solo tres temporadas por aquel pistolero del área. No olvido que mi compañero llevaba con orgullo el sobrenombre de Machicha y no le molestaba que muchas veces no le llamáramos Rodrigo.

Creo imposible que hoy en día a algún delantero del fútbol base gaditano le asignen el apodo de Carrillo, Barco, Romera o Lekic. Flaco favor le harían al chaval.

¡Cómo hubiera disfrutado la afición actual del Cádiz con Machicha y sus numerosos goles! El grito a coro, en este caso con rima consonante, lo tendría servido: ¡Bien, Machicha! ¡Bien, picha!