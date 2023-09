Soy amante de los árboles. Porque me gustan, porque ensoñan el paisaje y porque son el oxígeno que nos da la naturaleza para vivir los humanos. Dicho esto quiero decir públicamente que me he quedado asombrado viendo un bosquecillo, una arboleda de ensueño, ubicado en Chiclana. Por gentileza de unos amigos he estado en Campano, sitio en donde se ubica esta arboleda. Cuando en unas determinadas fincas mandan más las construcciones, casas de campo, alquerías o similares, llama la atención que en este lugar gocen de primacía los árboles, constituyéndose en elementos fundamentales y primordiales del conjunto.

Primero, un pino piñonero (pines pinea) enorme, fantástico, que debe tener una envergadura de aúpa y edad de Matusalén. Luego unas hileras de olivos podados y recortados, pero con unos troncos nudosos, macizos y enjutos que se alinean en largas hileras. Contemplar sólo uno de ellos da placer, porque da la impresión de ver su calendario de siglos. Y la poesía enjundiosa que encierra.

La Breña, el Monte Dunas, el parque de los Alcornocales, el parque del Estrecho, el dolorido parque de Las Canteras de Puerto Real (cuánto hemos sentido muchos, muchísimos, porque era el lugar preferido para excusiones cuando estudiábamos Bachillerato en Cádiz), etc. son otros tantos parques de nuestra provincia. Y cómo no hablar de otros muchos que pululan por Andalucía y por toda España. El otro día salió, cuando la Vuelta ciclista a España, uno precioso por Castellón de la Plana, creo. Pero cuando los veo, me echo a temblar pensando en los fuegos, en parte debido a que muchas veces los dirigentes se obstinan en que no se deben rozar las plantas bajas, los hierbajos.

El monte Breña entre Vejer y Barbate era un extensísimo arenal tiempo ha. Y la Sociedad de Amigos del País de Vejer pidió en 1872 su repoblación con pinos. Y así fue porque se hizo un poco más tarde, en 1875, trayendo los piñones nada menos que de Cuenca. Y es que ese amor a los árboles era y debe seguir siendo una voluntad mayoritaria.

P/D. Habida cuenta del galimatías de lenguas que entran en el Congreso, me permito escribir también en mi lengua, el andalú, Y así procedo. Solamente un ejemplillo, que hay muchos más: “A los gueno dia. Arremuate, paisa, que naide se cargue un arbo, ni siquiera un calisto. En ca hay pa encalá. Entovia no me muo anque me digan arremuate tio. Ven acá pacá tia que entovia estoi guarnio y baldao, porque no pue se que to pa ti to pati, no sea malage. Estoi cantuo y sin chuminá. Que dentro de na tengo que pone la copa con picón y cisco con la badilla pa quita lo tizo y no tene que cola la ropa sucia. Toito er dia tengo angurria, cardeo y una mortelá. Poemo juga a la piola o al tentajierro o a churri que te vi o a la taba. Mucha papa y mucho alcaucile con chícharo una jartá y depué jeriñac y no montamo en un aiga y a mi plim poque antié me quedé jechio, me entró una templaera y un jierro y jasta jambre y que naide me chamue que me mue ni me diga “te qui ya tio so malage. Mal puñalá te den”.

Por supuesto que esto no va para nadie. Es simplemente un ejemplo.