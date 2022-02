Ni un aplauso más

Apartir de ahora, el que quiera un aplauso se lo va a tener que ganar a pulso. Muchos sanitarios se lo merecen, pero otros muchos merecen pitos más que vítores. PCR sin respuesta, bajas sin confirmación, teléfonos que suenan, suenan y suenan, le llamaremos pero no te llaman… , citas para dentro de 20 días, atención sin humanización… Eso pasa en el centro de salud de La Paz. ¿Siete días de confinamiento? No, hombre, siete no, tres. ¿Puedo salir ya aunque el test me siga saliendo positivo? Por supuesto. Pasee con Covid sin problemas. ¿A eso le llaman ahora gripalizar el Covid? Los seguros privados se van a poner las botas si seguimos con una atención primaria insegura y antisocial. Es que están desbordados, dicen. Y el teléfono suena y suena, los administrativos se miran entre ellos y nadie lo coge: otro paciente desinformado. Ellos desbordados y nosotros hasta las narices y tragando día tras día y, encima, pidiéndonos un aplauso. Así nos va.