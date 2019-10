Somos antipáticos

El Cádiz era un equipo que caía muy simpático en casi toda España. Digo "caía" porque con tanta victoria ha empezado a dejar de caer bien. Es la ley del fútbol, el que gana se vuelve antipático a ojos de los demás. Lo pude comprobar con la victoria ante Las Palmas, donde después del pitido final aparecían comentarios en las redes sociales argumentando que la victoria había sido más fácil por la ayuda arbitral. Evidentemente no pude hacer otra cosa que reírme, porque parecía que si no llega ser por el penalti Las Palmas nos hubiera ganado por 0-3. El problema de este Cádiz no es sólo que engaña a los equipos rivales, Sino también a los aficionados contrarios. El juego del equipo de Cervera confunde a todos los que no han visto más de un partido del Cádiz.

El equipo amarillo tiene tan claro su concepto del juego que dibuja una finísima línea entre el orden táctico y el famoso catenaccio Italiano. Y cuando el espectador ocasional ve un partido del Cádiz cree estar viendo un equipo que se encierra atrás a la espera de que su víctima cometa algún error. Y el error lo está cometiendo el que analiza así el partido. El Cádiz es un equipo súper trabajado, cuyo éxito consiste en un orden táctico impresionante, sobretodo en la parte defensiva, y una concentración máxima de todo el equipo hasta el pitido final.

Todos los futbolistas están pendientes del balón en cada momento Y así se explica que en el momento en que el rival pierde la pelota el ataque sea demoledor. Un equipo que juega a encerrarse no lleva 20 goles en 12 partidos, ni será nunca el más goleador y el menos goleado de la categoría. Lo segundo quizás, lo primero jamás. Un equipo así, gana los partidos por 1-0 como máximo. Luego está también el debate sobre si el Cádiz juega bien o no. Álvaro Cervera dice que la afición está contenta no por el juego del equipo, sino porque se gana. Pues tiene toda la razón del mundo, pero eso no es patrimonio exclusivo de Cádiz. El fútbol consiste en ganar y de nada sirve bordar el juego si al final te meten dos o tres y te quedas con la cara partida.

Ganar con juego bonito sólo se les exige a los grandes del fútbol mundial. El resto de los mortales hacemos lo que tenemos que hacer: sacar los tres puntos por lo civil o por lo criminal. En resumen, que el Cádiz lo está bordando. No ya solamente porque está ganado los partidos de forma incontestable, sino porque además está haciendo creer a los demás equipos y a sus aficionados que las victorias son producto de la suerte en dos jugadas puntuales del partido. Mientras que el resto de los equipos siga pensando así, vamos a seguir contando con una ventaja añadida. Y espero que cuando el resto de los rivales se den cuenta de que esto es fruto de un trabajo fantástico ya sea tarde para ellos.

Así que nadie piense que esto es fruto de la casualidad. El propio entrenador cadista reconoce que nos está costando y que cada vez nos costará más. Pero esa es la clave del éxito, hacer las cosas de manera que parezcan fáciles.