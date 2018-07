Coincidiendo con su sesenta años recién cumplidos, Jorge 'Mágico' González vuelve a Cádiz, a rememorar sus viejas hazañas como jugador del equipo amarillo. Y lo hace con la ilusión y la motivación de un juvenil. El salvadoreño se muestra muy optimista y agradecido porque aún se le profesa un gran cariño, una magnitud que ha sido labrada a golpe de balón por la misma escuadra. A Jorge se le recuerda por su carismático carácter, por la bondad de sus piernas a la hora de acariciar el balón. Puro arte. Cuando la venía una pelota a media altura, él elevaba una pierna y la amortiguaba, como si se tratara de manejar un guante y no un pie. Lo suyo era pura magia. Retenía un balón con enorme soltura, ya digo: pura magia. No recuerdo a ningún jugador que haya pasado por el Cádiz luciendo tanta calidad, jugando con tanto arte. (Bueno, sí: Pepe Mejías, Enrique Montero…). En esta breve estancia en Cádiz, quiero que Mágico recuerde sus horas altas, el cariño que se le tiene y la admiración que despertaba cuando hacía esas diabluras con la pelota. Que su estancia en Cádiz, en estas horas, sea para el recuerdo de sus buenas maneras como futbolista y siempre con sus ganas de juergas y pasotismo con lo que debe ser un buen profesional, que a veces no lo fue. Jorge 'Mágico' González espero que estos días que pasará en Cádiz te traiga los mejores recuerdos. 60 años de magia… Aunque sólo hayan pasado treintaitantos desde que le bauticé con el sobrenombre de Mágico. Un abrazo, Jorge.