50 años de Ciencias

Se celebró hace unos días el cincuentenario de la Facultad de Ciencias de Cádiz. Asistí al acto acompañando a mi padre, invitado en calidad de "pionero". Dices "pionero" y piensas en algo como un explorador que se llamase Stanley. Por cuestiones étnico-lingüísticas nuestros Stanleys se llaman Gómez, Fernández o Martínez, pero viene a ser lo mismo. La jornada se estructuró en tres mesas redondas. Los primeros participantes (1972-1976) contaron de cuando llegaron al anexo del Valcárcel, que compartieron con los de Letras. No había en el laboratorio más que cacharrería de vidrio. Lo más excitante de la jornada era ir a almorzar al Periquito (o las puestas de sol, dijo un alma lírica). El ambiente era muy familiar, eso sí, y la limpiadora -la misma que se quemó con ácido las manos cuando escurrió con ellas la fregona- les reñía: "Niño, ¿tú que haces con los zapatos debajo de la mesa?, ¿esquías?". La segunda mesa (1977-1980) se dedicó a la mudanza. Mi padre era entonces Decano. (Ser Decano, explicó Martínez Massanet, es como presidente de una comunidad de vecinos). Lo primero fue buscar un guarda (ese fue Pedro), y un perro (aquí las memorias se bifurcan: Satán, Rasputín o Popeye). Llegar a la facultad era como internarse en la soledad de Argónida. El camino podía estar interceptado por un rebaño de vacas, y había que llamar al vaquero a voces. Los alumnos hicieron una huelga de mantas para escenificar el frío que pasaban (que no sería frío, sino humedad). Míticas fueron las fiestas de la primavera, auténticas bacanales en el jardín de las Hespérides. La tercera mesa redonda (1981-2022) ya daba cuenta de la articulación de líneas de investigación integradas en el entorno. Es el caso de los estudios enológicos que promovió, en colaboración con Osborne, Carmelo Barroso (q.e.p.d.). A estas alturas la facultad ya es de ciencias en plural (Química, Enología, Ingeniería Química, Matemáticas, Biotecnología) y ya había en la mesa más mujeres que hombres. Entre ellas un premio nacional de investigación, Laura Lechuga. El edificio está tan ampliado y remodelado que mi padre se perdía. En la copa de convivencia, buen ambiente y jamón jamón (no isótopos de nanojamón, se entiende).