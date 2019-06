El año que viene no voy todos los días

El recinto se queda solo, poco a poco el Levante va esparciendo los últimos restos que no se retiraron, y la soledad de adueña de un recinto que durante casi cinco días fue el centro de la ciudad. Sorprende el montaje y el desmontaje de toda una ciudad ambulante que acoge a buena parte de quienes no pudieron ir a la playa, por culpa del Levante, o decidieron no hacer un viaje aprovechando que su ciudad se quedaba vacía.

Podemos hacer mil reflexiones, hablar largo y tendido sobre lo bueno y lo malo de la Feria. Podremos destapar sus vergüenzas, ensalzar sus virtudes… y sobre todo, olvidaremos los malos momentos y poco o nada diremos de a quien pudimos o no ver.

Cada año que pasa se mira la Feria de distinta manera, se vive de forma distinta, y avanza junto con nuestros años y fuerzas. Pasamos de abrazar la madrugada a disfrutar del sol, nos vamos olvidando de esas macetas de copas largas y consumimos más finos, y al final, terminamos criticando, con los años, lo que hacíamos ayer. Hoy, con la sana resaca de los días pasados me doy cuenta de las muchas ferias, de las muchas maneras de vivirla, todas buenas, sanas y acordes con cada edad. No se viven igual, y al ver las calles vacías, no puedo dejar de sonreír. Las zonas familiares contrastan con las casetas de los más jóvenes, las horas marcan la forma de vivirla, y al final, te das cuenta de que todos tienen cabida. Atrás quedan los días de fiestas y palmas, días con incidentes, pero en los que, al menos, no hay hechos tan graves que se recuerden; seguro que hubo algunos dignos de recordar, pero aun así, sin la trascendencia que otros años han tenido algunas desagradables noticias.

También sorprendió que, siendo una Feria politizada, por la cercanía de las elecciones, no fue una Feria de campaña. Seguramente para algunos fue mas fiesta que para otros, pero, a fin de cuentas, salvo algunos memes y comentarios, la Feria fue solo Feria. Ahora queda hacer balance, guardar los tiestos que decoran las casetas, liquidar con los caseteros, limpiar y guardar los trajes de flamenca, los complementos, y en algunos casos tirar los zapatos. Ahora queda esperar a la siguiente, con el sabor en los labios del rebujito y prometiéndose a uno mismo que en la próxima no ira todos los días. Porque si tenemos que destacar una frase típica del final de la Feria es esa… con el cansancio propio y mirando la cartera, todos nos decimos al final lo mismo “ el año que viene… no vengo todos los días”.