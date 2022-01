El año de la segunda salvación

Se cerró el año y ahora queda cerrar la primera vuelta. Una primera vuelta muy mala, para que vamos a engañarnos, con tan solo 14 puntos. Pero como el que no se consuela es porque no quiere, esos 14 puntos son poco menos de la mitad de lo que creo que va a ser necesario este año para conseguir la permanencia. No hay que ser un lince para saber que (salvo milagro) hay 5 equipos, entre ellos el Cádiz, que no van a llegar a los 40 puntos ni de coña visto lo visto en la primera vuelta. Posiblemente alguno supere esa cifra (ojalá seamos nosotros) pero todo apunta a que la salvación va a estar más barata que otros años. ¿Qué le queda al Cádiz para conseguirla? Ante todo, recuperar su identidad era, esa que le ha dado tantos éxitos bajo la batuta de Cervera. Ante el inexpugnable Real Madrid se consiguió y ese es el camino.

Año nuevo, vida nueva. ¿Fichajes? Pues sí, sería conveniente traerlos y el problema es que en este mercado hay poco bueno. A mi no me preocupa los jugadores de cierto renombre que han sonado y han dicho que no (caso Paco Alcácer, Borja Mayoral o el aún indeciso De Jong). Los que no quieren venir es porque no confían en este equipo y para eso se pueden quedar mejor en su casa. Prefiero a mil Chicos Linares convencidos de que nos vamos a salvar que a un solo Cristiano Ronaldo que no se lo crea. Hacer un esfuerzo económico por alguien que aporte gol está de maravilla, lo que hay que ver es si nuestro actual sistema de juego permite que lleguen ocasiones y balones a ese killer.

No sé si es mejor gastar en gol o en apuntalar lo que nos funciona. Yo sigo pensando que la plantilla actual es posible que tenga alguna carencia, pero que no hemos visto ni el 60 por ciento del potencial del que es capaz esta misma plantilla. Lo nuestro es más una cuestión mental, de convicción, de asimilación de conceptos que de falta de calidad. Todo lo que sea mejorar, bienvenido sea, pero el que venga tiene que creer en que viene a un equipo que se va a salvar. Todo lo demás es tirar el dinero. Cervera también lo ve claro sobre los fichajes: el que no crea, sobra. ¿Y sobre el rival de esta noche que podemos decir? Pues que evidentemente nadie puede negar que el Sevilla tiene un tremendo peligro. Pero oiga, también lo tenía el todopoderoso Real Madrid y mire usted.

Los de Lopetegui están segundos en la tabla, pero llevan bastantes más puntos de los que han merecido por su juego. Y si la liga pasada fue muy extraña por los partidos a puerta cerrada, esta segunda vuelta también se presenta muy de ruleta rusa por los positivos por Covid en cada plantilla. Nos ha tocado a todos. Pero un equipo que se presenta temible un domingo, al siguiente puede estar en cuadro por multitud de bajas y, a pesar de eso, se disputa el partido.

En esta segunda vuelta no va a haber partidos imposibles y eso hay que tenerlo claro desde esta misma noche. El 2022 va a ser un buen año para el cadismo. Porque va a ser el año en que volvamos a quedarnos en Primera. Feliz Año a todos.