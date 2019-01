Otro año más rodeado

De verdad intento no hablar del mundo del cómic en el trabajo. Como si fuera un pecado, cada vez que compro algún álbum y voy a la Redacción lo escondo para evitar comentarios. Y cuando llega el Salón Manga aguanto con estoicismo los comentarios de "friki", aunque a mi este estilo de tebeos no me gusta.

Paseo en silencio uno de mis preferencias de ocio y evito que los que me rodean la sufran.

Lo que pasa es que cada año me pregunto si me equivoco. De nuevo estamos metidos en el Carnaval. Y así hasta dentro de un mes. O más, porque siempre cae alguna copla que pega, vaya por Dios, con algún tema de actualidad. Y no hablemos del fútbol. Tema de conversación que va más allá del periodo de la liga y se extiende por fichajes, Copa, mundiales y otros torneos.

Son, al fin y al cabo, otros frikis, pero más ruidosos.