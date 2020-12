Un año para el recuerdo

Yel Cádiz volvió a hacerlo. Tras los traspiés ante Atlético y Real Sociedad (que entraban dentro de lo previsto) y el empate en Elche, la visita del Barça se preveía complicada para estrenar victoria en Carranza. Pero esto es el Cádiz. Partido IMPECABLE, sí con mayúsculas del equipo de Cervera. Para ser justos lo hubiera sido aun perdiendo de esa forma, si el Barcelona hubiera desplegado su artillería. Pero cuando el sistema cerveriano se ejecuta a la perfección, como fue el caso, no hay debate. Ni posesión ni niño muerto. Pero ojo, que el sistema funciona pero tras el empate del Barça (según palabras de Cervera) cuando el entrenador cadista pensaba que podían llegar tres o cuatro goles de los culés fueron los propios jugadores los que convencieron al entrenador de lo contrario.

En fútbol casi tan importante es el sistema que un entrenador proponga como que los jugadores crean en él. Y ahí está el resultado. Fundamental la fe de Negredo corriendo detrás del balón del segundo gol antes de que se atisbara ninguna clase de peligro en el mismo. Glorioso el partido de Ledesma, más Conan que nunca. Descomunal Perea, que ha vuelto a ser el que era. Y fantástico trabajo de todo el equipo. Lo dicho, con la mentalidad necesaria este sistema nos va a seguir dando muchas alegrías. Y me gusta, mucho, que los demás equipos sigan pensando que no jugamos a nada, solo a destruir y esperar que caiga la breva. Ojalá tarden mucho en darse cuenta de lo que cuesta hacer eso que los otros menosprecian. El menosprecio es un seguro de vida para el Cádiz. Cuando se den cuenta del trabajo que hay detrás será cuando empecemos a tener problemas, porque nos habrán calado.

Y dicho todo esto, hoy toca partido lunero. Ante el Celta, un rival que no sabe uno a qué atenerse esta temporada. Porque no es el mismo Celta de hace tres jornadas, que ensayaba las faltas con muñecos en los entrenamientos y le ganaban los muñecos. Lleva dos partidos seguidos ganando, con un Iago Aspas letal en los momentos decisivos. Partido complicado, por el momento actual de los vigueses, pero nunca se sabe. Ya después de ganar a domicilio a Real Madrid y Athletic de Bilbao, y en casa al Barça, uno no puede tener otro pensamiento que no sea que este Cádiz está capacitado para ganar a cualquiera. Ganar hoy sería dar un golpetazo en la mesa.

Colocarse con 21 puntos (la mitad de lo estimado para la salvación) a falta de 6 partidos para el final de la primera vuelta sería para flipar en colores. Lo es sin ganar hoy, así que imagínense si nos traemos los tres puntos. Máxime cuando el calendario que viene hasta el nuevo año invita al optimismo, con Celta, Getafe y Betis, tres equipos que no pasan por sus mejores momentos. Claro que, como dijo alguno: "Ganarle al Real Madrid y al Barcelona está muy bien, pero ya verás cuando juguemos contra los grandes". Así que lo mismo los grandes son cualquiera de los que vienen. Si no fuera por todo lo demás, al final el 2020 no va a ser tan malo como nos están vendiendo.