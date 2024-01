Comenzaré por contaros que en mi casa se incendió la sartén llena de aceite. Aquello fue una barbaridad de fuego y de humo. Se me ocurrió coger la manta de la mesa camilla, tiré hasta los platos, cogí la manta y la eché sobre el fuego. ¡Santo remedio! Se acabó el fuego aunque tuvimos humo hasta en la sopa. Lo cuento para que os sirve de remedio… ¡hay que tener una mantita en la cocina por si acaso! No vale o no es suficiente el agua ni el extintor.

Y dicho esto, os deseo lo mejor, un año nuevo, nuevo de verdad ¡nada de suspiros y llantos! Hay que cantar y cantar, lo que sea. Y una cosa muy importante, que en mi pueblo es tremendamente usual… decir a todo el mudo “buenos días”, o “buenas tardes” o “buenas noches”, sin saber si es amigo o conocido. Al principio se queda mirándote extrañado y si es una mujer a lo mejor se piensa que tú lo que quieres es ligar. No señora, es cosa de amistad, de saludo, de fraternidad. Al respecto os cuento una anécdota. Por una casualidad estuve en Vancouver, Canadá, y al pasear por la calle mujeres y muchachas me decían good morning o good afternoon. Yo me pensaba que de pronto me había vuelto guapo y por eso me saludaban. Deshizo el entuerto mi hija comentándome que en esta ciudad es usual saludarse todo el mundo. Caso contario hay uno en mi pueblo que al cruzarse conmigo, yo saludo, pero él mira para otro lado. No sé lo que le habré hecho, pero yo le saludaré hasta el día en que me muera.

¡Bueno! A lo que iba, empezar el nuevo año con optimismo, contagiar a todos con buenas palabras y buenas formas. Y ¡por favor! No seáis tan modernos que quitéis a vuestros hijos o nietos, la ilusión de los Reyes Magos. Dejad que crean esa fantasía. Y sobre todo no los cambiéis por Papá Leche (Papá Noel). Cada pueblo tiene sus tradiciones y la nuestra es bonita y nos recuerda a Dios nacido en un pesebre, dándonos ejemplo de humildad y austeridad y al mismo tiempo de ilusión.

Todas las viejas civilizaciones han creído en un Dios. Le han puesto muchos nombres, pero yo creo, que todos son el mismo y Él lo entiende. Nadie sabe, ustedes ni yo, si este año va ser el último de nuestra vida. Pero lo que si es cierto es que después hay otra vida y es eterna. Allí no habrá guerras ni enfrentamientos, Dios será la paz y el amor. Con esta esperanza, os deseo a todos que caminéis por este 2.024 y que seáis felices pensando y soñando en el futuro.

P/D Un fuerte abrazo a todos. Y sobre todo para el que esté solo y sin compañía. A lo mejor alguien piensa, cuando le saludas por la calle, que te has vuelto majareta. Déjalo. Tu corazón se ensancha y serás un poco más feliz.