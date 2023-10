Arturo Rivera ha puesto las comillas a una afirmación política a destacar. Hablaban del trenvía de Chiclana a Cádiz por la calle Real. Le han aplicado la teoría del parto: cualquier dolor se hace soportable tras la alegría del nacimiento. Lo sabíamos que sería un éxito, lo que no sabíamos era que nos iban a estar mintiendo y que no se hizo una programación ni una ejecución como se fue diciendo, como se fue mintiendo. Queda la esperanza de que, cuando amplíen el servicio público, por ejemplo llevándolo a Sanlúcar, Rota y Chipiona, o el ramal decisivo de Chiclana a Algeciras, por Conil, Tarifa y su ramal a Barbate, estoy diciendo que cuando se complete el esquema fundamental de una comunicación intra provincial como es debido, se haga con más sentido, más economía y más acierto. El éxito será completo, la provincia estará óptimamente comunicada y el verdadero progreso habrá llegado, con un mapa de comunicaciones ágil, eficaz, necesario. Los años de éxitos vendrán uno detrás de otro.

Ahora bien, ¿se trabaja ya en esta aspiración? Bueno, no gobierna Susana Díaz en Sevilla ni López Gil mueve los hilos de Cádiz con el siempre sonriente Jiménez Barrios, ahora hay otros, por cierto poco conocidos, salvo el dúo Antonio Sanz, el veterano popular, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Pero este dossier debería ser una carpeta abierta, con un calendario interno que no esté sometido al albur de los partidos sino que, habiendo sido considerado como una obra prioritaria de interés social, siga su camino con independencia de los inquilinos de los edificios gubernamentales. Precisamente en la fase de programación, objetivos incluidos, fondos destinados, gestiones realizadas. La provincia necesita estas actuaciones, las necesita de verdad. Como la demanda insatisfecha de la conexión de Algeciras con el corredor mediterráneo, que verdaderamente no se entiende pues la segunda ciudad de la provincia posee uno de los puertos de contenedores más importantes de España. Y de toda Europa.

Un año de éxito no es sólo el millón o dos de ciudadanos que se ha subido al Trambahía, un millón o dos de usuarios es una cifra demasiado redonda para ser verdad. De cualquier modo, digo de ser cierta, ofrecería unos datos económicos que nos gustaría conocer, para confirmar la rentabilidad, digo el déficit o el superávit de la obra pública. Esperamos, pues, una nueva información de nuestro querido Arturo Rivera sobre el particular. Los datos económicos deben estar en la contabilidad de algún sitio público. Y bueno sería publicarlos, para comprobar que no porque sea pública la empresa se infiere necesariamente que sea deficitaria o ruinosa.

Ya decía, ¿se trabaja en las otras inversiones, los nuevos tranvías que nos van a comunicar a los gaditanos? El éxito del Trambahía, obliga, ¿no crees?