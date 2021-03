Un año de amor

Les sorprenderá seguro el título de este artículo, que trae a la mente la voz de Luz Casal, más que el sonido de los aplausos en los balcones. En estos días todos hablan del inicio del confinamiento, de la prisión, por responsabilidad y para salvarnos, en que se convirtieron las paredes de la casa. Pero hoy le doy la vuelta a este horror, y si el infierno quema, mejor usar las llamas para asar choricitos, ¿por qué no? Eso sí, si no les apetece continuar con esta lectura, ruego lo dejen aquí. Así evito cualquier interpretación errónea, véase intención de servidora de frivolizar en vano, y no me arriesgo a decepcionar sus expectativas. Pues bien. El pasado marzo conocimos lo que era un estado de alarma por derecho, con todos sus avíos. El miedo se colaba por las rendijas. No había cadáveres en las calles, aunque sí en lugares asépticos donde los sanitarios empezaban a vivir un holocausto por sorpresa, aunque como profesionales lo vieran venir. Comenzaba una guerra distinta. A algunos nos pilló con el pie cambiado, tomando quizás decisiones poco entendibles. A otros, en completa soledad e incertidumbre. Y a la mayoría, con hambre de toda suerte de bizcochos y dulces con levadura, de ahí que después del papel higiénico (nunca lo entendí), fueran estos polvitos mágicos que todo lo levantan con buen calor, uno de los productos más vendidos. Se agotaba enseguida, igual que las ganas de aplaudir que se fueron poco a poco. Recuerdo bien la tristeza en los ojos de aquellos a los que extrañábamos y que veíamos en la pantalla del móvil. Recuerdo los maratones de Netflix y la desesperación liberada en los berrinches de mi hijo pequeño. Recuerdo el teletrabajo agotador y la pena por no poder ver, ni abrazar, ni reñir a mis alumnos. Pero si algo recuerdo por encima de todas las sensaciones posibles, y también punzante por llevar intensidad de más, es el amor. Terrible amor, a veces. Por todo lo que estaba esperándonos ahí fuera, por el aire libre e incluso por los horarios que antes parecían asfixiarnos. El amor entró en cada casa, como un huracán loco, como un tsunami perturbador, para abofetearnos con todo lo que antes no valorábamos. Un café con un amigo, una cena en pareja, parques infantiles sin precintos, cumpleaños, el cine, correr o caminar a la hora que eligiéramos sin estar sujetos al BOE. En fin. El amor en toda su dimensión se presenta, se intensifica a través de la ausencia, de la distancia, de la privación de su sabor. Amor por la libertad propia, por el espacio individual, por lo dulce de la soledad cuando se elige y no se impone como una lápida sobre los latidos. Hace un año comenzamos a desaparecer. Primero de las calles. Después perdimos el rostro. Queremos regresar como dibujos completos, pero solo los niños saben convivir con garabatos y borrones. Está en nosotros aceptar e interiorizar, por qué no, que cada nuevo trazo es un acto de amor.