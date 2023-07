No me llames cursi. Piensa en tu propio corazón, en el fondo de tu alma y verás que tengo razón. El amor es como Dios mismo, como si fuera un Sol que lanza sus rayos sobre los hombres. Amor es el de padre a hijo y viceversa, el amor es entre un hombre y una mujer, incluso otros , el amor es entre... Cuando dábamos cursillos prematrimoniales mi mujer y yo, decíamos a los novios que había tres amores, el amor entre amigos, el amor entre novios y el amor entre esposos que años tras años va dando sus frutos en los hijos y llega tanto al cabo de los años, que es muy frecuente que cuando muere uno, al poco muere el otro porque no puede vivir sin su otra mitad.

Creo sinceramente que el amor es la prueba más grande de la existencia de Dios. Lo contrario es la maldad, el desprecio, la envidia, el rencor, la crueldad, la inquina, las soberbias, la antipatía y el odio.

Nada hay más hermoso que el amor, cuando abrazas a tu hijo, cuando un enamorado mira a su pareja a los ojos embelesado, cuando saludas a tu amigo de siempre, cuando saludas a tu vecino y cuando auxilias a quien lo necesita, cuando saludas o hablas con el anciano solitario dándole tu amistad.

Ya sé que hay melodrama y cursilería pero también hay que reconocer que el amor es lo más grande que existe sobre la tierra. Como ejemplo transcribo una canción cualquiera que tiene su enjundia: “Me pedías un beso / en la orilla del mar/ porque no te lo daba/ te pusiste a llorar/ Una lágrima tuya a la arena cayo/ y una ola atrevida al mar se la llevó/ Hay amor quien pudiera, la pudiera encontrar/ y ponerla en tus labios / para poderte besar”.

Sí, sí ríete, pero cuando se ama, tienes el corazón lleno de ilusión. Y cuando pierdes a tu compañera, el mundo por completo se viene abajo, sientes el frío y la soledad de un desierto infinito. Y cuando pierdes a un hijo, se te rompe el corazón, llenándote el alma de amargura y de tristeza.

Llega a la botica José, un viejo amigo de muchos años. Y le digo: “¿Qué te pasa, que estás muy triste?”. Y me responde: “¡Ay, don Antonio, hace dos años que murió mi mujer y estoy muy solo! Mire usted, aún me acuesto en la cama de matrimonio y a media noche cuando me despierto, echo el brazo a mi lado, por si está ella” (¡¡¡!!!).

Amigo lector que me lees cuando yo escribo en nuestro Diario, disfruta de tus amores, de tus amigos, de tus hijos, de tus vecinos... Disfruta y abre tu alma a todo el mundo.

La mayor alegría de esta vida es compartir y si ello implica dar de ti mismo, mucho mejor. La sexualidad puede ser expresión del amor, sobre todo cuando tiene sus frutos, porque los hijos son tu propia vida engendrada y viva. Pero el amor es perdurable.

P/D: En Botánica estudiábamos las plantas. Había una preferida, se llamaba y se llama Myosotis, que significa “No me olvides”. Pues eso... MYOSOTIS.