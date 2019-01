Ya está hecho, Juanma Moreno Bonilla ha sido elevado a la condición de Excelentísimo Señor Presidente de la Junta de Andalucía. Casi nueve millones de andaluces lo contemplan. La historia continúa. Sobre todo la historia como tiempo, como vida de los hombres. El Ayer empezó a diluirse en el Pasado. Un modo de la existencia, el Pasado, qué duda cabe. Filosófico estás, querido Sancho, diría don Quijote. Pero yo he desayunado, deben ser los años. Desde esta experiencia que son los años quería yo decir algo de los amigos en general, ahora que muchos serán los amigos de Juanma Moreno, del Excelentísimo Señor Presidente etc. Pero ocurre que yo sé de algunos que lo fueron antes, incluso cuando una gestora pendía sobre su cabeza. Esto a veces es jugar a la lotería pero no otras, otras no es. Aunque también es verdad que hay amigos que son amigos que no son. Como también conviene no olvidar que Juanma estará en la cumbre de una Administración de 34.000 millones de euros anuales. Uf, más una pasta. Con el poder de una firma y las Leyes, por supuesto. Pero con una firma. Entonces, ¿debemos ir a la gresca? Hablo en términos de ciudad. Pues francamente no. Todo lo contrario. En términos de ciudad la obligación es hacer amigos. Y comportarse como tales. Un ejemplo. La otra mañana fui a la Primera Piedra de lo que va a ser no un museo sino un Centro de Interpretación de Camarón, un modo nuevo de exponer una obra, una vida. Mientras veía lo que allí sucedía pensaba en la presidente Susana Díaz, que había sido decisiva en el logro de los fondos para esta aspiración de la ciudad natal y vital de Camarón. Sólo por esto debe figurar en el grupo de los amigos. Y, desde luego y por supuesto, es obligado invitarla a la inauguración de edificio que se construye junto a la Venta de Vargas. Más que grandeza es justicia. Y un sentido de la amistad más allá de la medida miope de algunos.

En estos días está entre nosotros uno de los isleños más amigables y buenos que conozco, se trata del prof. dr. Revuelta Soba, una eminencia de la Cirugía Cardiovascular. Pepe Revuelta es para la ciudad el amigo siempre cercano, siempre asequible. Con consulta abierta 24 horas para los paisanos. Para el buen consejo médico, para la ayuda en los tiempos de la desolación de las enfermedades. Pepe Oneto, muchos no lo saben, ha actuado toda la vida de embajador discreto de San Fernando en Madrid. Porque ha sido siempre el amigo infalible. He sido testigo de lo que afirmo.

Ahora no me siento filosófico, como el buen Sancho, sino profético. Busquemos en la ciudad a los amigos de verdad del nuevo presidente de Andalucía. Esta ciudad nuestra necesita de muchos amigos para apuntalar un futuro más que difícil.