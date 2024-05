Tengo suerte de tener los amigos que tengo, en uno y otro sitio. Ya de niño me avisaron que esto de la amistad no es cosa de multitudes y que el tiempo me iría sirviendo de espejo para darme cuenta que amigo no es cualquiera y, al mismo tiempo, apreciar ese concepto. Por eso hoy, en plena resaca feriante, me doy cuenta de la suerte que tengo de tener a los amigos que tengo. Al que se le ocurrió la locura de intentar tener una caseta en Jerez, a los que sin muchas ganas le siguieron la corriente porque son sus amigos, al que se ha desvivido para que todo estuviera como ha estado, genial; a los que han tirado de otros amigos para encauzar el camino y que la locura se hiciera realidad, al que ha tirado de ingenio para que la caseta fuera acogedora y para que todos se sintieran como en casa, y a los muchos amigos que durante esta semana se han acercado para saludar, brindar y alegrarse por los éxitos de los amigos. Gracias a todos ellos ha sido una experiencia fantástica que nos une como amigos. Y eso sí que es para irse de feria.