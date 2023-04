Llegué tarde a ver al Glorioso debido a la ambulancia. La ambulancia es mi coche, nuevo, por cierto, y que me lo he comprado blanco, que es como han sido siempre las ambulancias. Llamo a mi auto ambulancia porque estoy casi siempre llevando a los enfermos de la casa, que van más al médico que al cine. Otras veces, sólo los llevo a la farmacia, que es su club preferido. Si les preguntas cuál es su equipo de fútbol preferido, dicen que el doctor X o Z y se quedan así, tranquilos. Es que son una cosa...

SBueno, pues esta vez como la ambulancia tenía puesto el cartelito de no disponible, tuvieron que esperar a que viniera del fiestón que organizó Carlos. Carlos es Carlos Medina, para aquellos que aún no hayan tenido el placer de conocerlo. El rollo era por lo de presentar la revista "Línea Seis". Carlos no reparó en gastos y nos llevó al Timón, un sitio lindo que lleva palante Súper Paco, ya saben, ese portero del que gozamos en Cádiz y que jugó con Mejías y Mágico. Y con España. Allí apareció una bestia de las antiquísimas almadrabas gaditanas, un atún de casi 300 kilos y que ronquearon unos señores tela de diestros en un periquete. Y al fin me enteré por qué lo llamaban así al despiece de esa maravilla que llamamos atún. Es una onomatopeya cuya base es el ruido que hacen los cuchillos al ir rasgando la carne roja, linda del bicho.

Después hubo un papeo fino rodeado de la crème de la bourgeoisie gaditana, o, al menos, de parte de ella. Gente guapa, vamos. Pero la fiesta íntima, tierna estaba en un bebetín que ha tenido Elena Medina. Un nene precioso y que, por más que Carlos se esfuerce, es mil veces más bonito que él. Dónde va a parar. Si acaso a la guapísima Elena, que a su vez es su mamá joven. Bueno, pues como ya digo, aquello terminó tarde y con la modorra que da el mollate del Puerto, un sueñecillo aplastante.

Hola, familia, pues entro en mi casa. Que dice la abuela que tienes que llevarla al callista. Oh, es verdad, pienso, pues, venga, hala vámonos al del menudo. De callos, como habrán adivinado. Ah, y luego me tienes que llevar a la farmacia a comprar Apocard y Eliquis, me replica el otro, que está achacoso y una pierna mala. Eliquis es medicina que Muface estima muy seriamente que damos a comer a las palomas de la Plaza España. Yo estoy loco por ponerme las babuchas e ir al palco del salón a ver al Glorioso, cosa que comienzo a hacer en el minuto veintiuno. ¿Cómo va?, repito varias veces mientras estoy entrando. Aquí no hay quien meta un gol, dice mosca el tío Servando, que es más amarillo que el sol. No te has perdido nada, sobrino. Bueno, pienso, algo es algo. Y de pronto aparece despavorida mi costilla (esta frase escuece beaucoup a la tropa feminista), que nos hemos dejado las medicinas en la maquinita de pagar del parquin. Jo, exclamo. Bueno, espérate a que termine el primer tiempo y voy en un salto con la ambulancia a ver si está allí la bolsa. Más que bolsa parece saco, del montañón de medicamentos que hay dentro. Loco me llego al parquin con la angustia que me origina el pensar que podrían no estar allí las medicinas. Jadeando, me acerco al mostrador y allí está el jodido bolso. Pa casa echando leches como dicen en las películas de guerra americanas. Finalmente llego empezado el segundo tiempo. Y echo el ancla en la cheslón, deformación gadita de la chaise longue francesa. Y ya allí, a sufrir, titi. Me da igual que se juegue mejor o peor, porque Joselu, el hombre que nunca sube los párpados, empieza a volverme histérico.

Dice mi hija: lo que tú llevas diciendo desde hace años, que el Glorioso tenía que haberlo fichado ya, que eres quien sabe más de furbo que nadie. Debería ser ojeador del Glori. Le respondo que si Miarma me paga los gastos lo haría encantado. Por servir al Glorioso mayormente. ¿Por qué ese monstruo, en todos los sentidos, no juega con nosotros? Y vengan tiritos al palo. La arritmia, que me está dando, exclama el abuelo. Vete al jardín, papá. Ni de coña. Si hay que morir por Dios y por España que sea aquí, viendo al Glorioso. Lleva razón, dice la Abuela Concha.

Y finalmente tras seis minutos de traca, el pito final. Un punto lindo más y dos menos para el Español. Las pastillas, se oye al abuelo.