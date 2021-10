La ambición viste de amarillo

Hace no muchos años se conocía en toda España a la afición del Cádiz por ese popular cántico de “Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual”, todo un himno a la desgana y a la apatía (el equipo de fútbol en aquellos tiempos militaba en Segunda B). Pero las cosas han cambiado, y el último golpe en la mesa del club sirve no sólo para cambiar esa imagen petrificada a nivel nacional de una afición que iba a Carranza, vaso en mano, sin ningún afán de nada. Ese Cádiz del “resultado nos da igual” se ha convertido de repente en el referente de la ambición, de la ilusión, del inconformismo que parecían perdidos en la ciudad.

El anuncio del presidente del club, Manuel Vizcaíno, de construir un nuevo estadio que se adapte mejor al modelo actual de fútbol y que suponga un centro de negocios en el que el césped y las gradas prácticamente sea un accesorio de uso quincenal ha pillado por sorpresa a la población. Y lejos de ser un farol en contra del cambio de nombre del Estadio, parece ser un objetivo rotundo de una entidad que en plena pandemia acaba de salvar los muebles económicos y sigue dando pasos de cara a esa faraónica obra de construcción de un nuevo estadio.

Lejos de las críticas municipales y sin entrar en un debate sobre si la ciudad puede permitirse o no que el Nuevo Mirandilla vaya a quedar sin uso de aquí a unos años después de la inversión que hiciera el Ayuntamiento recientemente, la actitud del Cádiz CF resucita las mejores sensaciones de esa ciudad luchadora que peleaba por sus sueños hasta conseguirlos. El club sabe que buena parte de su futuro negocio está alrededor del césped, donde no dispone ahora de un solo metro cuadrado para explotar. Centros comerciales, restaurantes, gimnasios, oficinas, tiendas… alrededor de un estadio puede moverse mucha actividad económica; y el presidente se ha puesto manos a la obra, tanteando opciones y solventando obstáculos. Si en Cádiz no hay suelo (que lo hay), se hará en las afueras.

Lo del club de fútbol de la ciudad con el nuevo estadio recuerda a ese Cádiz que luchó por el soterramiento, a esos vecinos de Santa María que plantaron cara a la droga y los incidentes en el barrio, al Ayuntamiento que peleó contra viento y marea para que se levantara el segundo puente, a la labor vecinal del Cerro del Moro, o a la actividad de la asociación ciudadana que trabaja de manera intensa para lograr lo que ninguna administración ha conseguido: salvar el monasterio de Santa María y que las monjas concepcionistas vuelvan a su casa. Por citar varios ejemplos recientes de los logros que ha conseguido la ciudad.

En medio de un Cádiz que languidece sin proyectos ambiciosos a la vista, que amanece cada mañana sin actividad en la vieja estación de tren, con los mismos camiones de basura que hace 16 años y con los mismos autobuses que hace más de dos décadas, que se conforma con usar como aparcamientos los grandes suelos de oportunidad (en el muelle, en la Avenida de Astilleros o en la Zona Franca), que ve morir Valcárcel o Náutica frente a la Caleta, o que asiste impávida al cierre de barajas, el empeño del equipo de fútbol por construirse el estadio que considera ajustado a sus necesidades asoma como un pequeño brote de vida, como una llama de la que vuelve a prender la ambición de la ciudad. No todo estaba perdido.