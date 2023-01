Asï fue el pelotón, de amarillo a blanco. No hubo ningún pase de un amarillo que no fuese a un blanco. El Glorioso no dio un pase bien en todo el partido y se perdieron TODOS los duelos. Todos toditos todos. Parecían nerviosos, inseguros de ellos mismos, jugadores de inferior categoría, piernas fláccidas o tontonas, yo qué sé. Los yellow players perdieron todos los balones sueltos. No había balón que no fuera a los palancanas. Yo soy el primero que lo lamento, pues me dieron la cena con el diafragma subiendo y bajando como en un carrusel. Mi santa me decía: "¿Por qué no apagas la tela, que te va a dar algo?" Pues casi.

¿Decía que nosotros (utilicemos el plural de modestia o mayestático que aprendimos en el Columela) somos los primeros en festejar las victorias del Gloriosos, vamos, y los empates, si hace falta, también; pero nos subleva ese equipo que no sale de su cerverinaárea en 89 minutos. Nunca vimos a un Álex Fernández que endiñara más patadones palante, ni un Choco más desasistido, abandonado en el desértico campo rival para que se lo comieran los leones, qué habrá que ver cómo tendrá Lozano los tobillos al levantarse. No hubo balón que parara y controlase, porque el Choco ampara y protege la pelota divinamente, que no recibiese un viaje de Gudelj, nieto de Campanal, por cierto.

Contemplaba atónito cómo flotaba tal mariposa inofensiva el muchacho éste de impronunciable nombre y gaditafricano, por más señas, Mondongo, al menos así lo llaman los del palco. A este chico lo llevamos un día a jugar a Cortadura, con Quino, los Amaya, Marín, el central del Glorioso, Aguilera el del Virgili, Fernando Luna, el Upi, y al rato le dimos entre todos unas pesetillas y le dijimos: "Mira, sube la escalera y enfrente hay un hombre que vende helados, ve y cómprate uno y luego date un paseíto por Columela y vuelve, que aquí vamos a estar esperándote". Lo sustituyó otro gaditafricano cuyo nombre ni sé ni me importa, ah, sí, Diarra, con las mismas sublimes cualidades que éste, el Mondongo, otro sorprendente fichaje baratito de éstos que hace triunfalmente nuestra amadísima directiva.

Pero lo pésimo estaba aún por llegar. Finalizaba el partido, todos contentos en el salón por el punto conquistado y aparece Alejo, quien dejó el freno de mano en casa olvidado y zas, una amarilla. Y cuando el referee tenía ya el pito en la boca para finalizar la tortura, Alejo, que desconoce que ahora todas las manos son penalti, no ve la tele, saca la suya para que Ocampo no alcanzara un centro tela de apretado que salió de la pierna izquierda del gaditano Suso. Y ya lo de siempre, el árbitro dibuja un rectángulo en el aire y señala el punto horrendo.

Mis lectores recordarán cuanta veces he escrito el sintagma "Alejo a lo lejos" en estas páginas, pues ojalá hubiera hecho eso. Los delanteros en el área propia se convierten en una granada de mano, porque no saben defender. Sergio, hijo, dile a los tuyos que en el área hay que tener las manitas pegadas al cuerpo. Tan difícil es eso, Señor.

Ah, que se me olvidaba, Negredo, como acostumbra, pifia su bolita muy cerca de Bono batido. Era el empate…