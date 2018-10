Aquí y allá

Si tras tantos años dedicada a niños andaluces no salto ante los comentarios lanzados sobre su nivel académico, no me lo perdonaría. Intento entender por qué sale al aire algo así, que degrada. Ojalá que ofendernos no haya sido la intención. Hablan como si se tratara de un país homogéneo con una única cultura o necesidad… Ya sea en Madrid, Castilla León o Andalucía, no se puede generalizar. Las generalizaciones son peligrosas. Las exclusiones, más.

Me temo que, más de una ministra/o, no ha salido de un entorno concreto de despachos, colegios e instituciones, que de tan privadas, eclipsan las partes de las ciudades que no quieren ver. La que más necesidades tienen, con ambientes desfavorecidos que algunos, transformarían en invisible. Habrá que recomendarle a los que piensan como ella, que paseen por esos lugares empobrecidos que, por desgracia, hay en cualquier parte.

Si la intención es ofender a la Junta de Andalucía haciendo creer a los demás españoles que por las ayudas que presta somos más vagos, que ya desde niños, trabajamos menos… gravísimo error. Llevo toda mi vida aquí y no he conocido a vagos. Ni en el colegio, ni entre los amigos. Que no. Que es un bulo. Hay demasiada gente sin trabajo, que es bien distinto.

Señores políticos, ¿qué hacéis desde vuestros despachos para acercarnos ese derecho al empleo digno que todos anhelan? ¿Saben cuántos jóvenes formados andaluces sueñan con un puesto no precario?

Dote a los padres de estas familias de empleo estable, que dure más que el verano. Verán cómo rápidamente cambian las expectativas familiares. Las diferencias educativas encontradas tienen que ver con el nivel sociocultural de los padres. Si en algunos lugares es mejor es porque hay más riqueza. Más trabajo.

Para mejorar estas carencias, los andaluces deberíamos implicarnos más en política. Tener mayor presencia y participación en las decisiones sociales y económicas que nos atañen.

Ni docentes, ni centros son culpables. Hay una realidad: durante las tardes, pocos alumnos repasan sus tareas o leen y demasiados carecen de medios para estar ocupados con actividades extraescolares educativas. Demasiada tele, videojuegos y ludopatía.

Pero esto, pasa aquí y allá.