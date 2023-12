Olvidando un poco lo inolvidable, léase el churipenalti del arbitrillo que nos privó ganar al Osasuna, nos vamos más allá de lo amarillo, o sea, a la Champions Ligue, y primera gozada: por vez primera en el cuadro de honor de los ocho cabezas se grupo, cuatro españoles: La Real Sociedad, el F.C. Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Dicen que el fútbol español está debilitándose; pero esta cima de campeones no parece dar la razón a esa falacia. Y la selección aun sin el Niño Jabalí, seguirá ganando en Europa. Es sobrenombre éste o remoquete con que en casa conocemos al sevillano Gavi. Es mote lleno de cariño y en absoluto malintencionado o irónico o artero. Para adjudicar esos adjetivos ya tenemos a algunos presidentes… Y no quiero señalar. Es que su fuerza tremenda mueve a un equipo. Que se lo digan al Barça, que cojea bastante tras la desaparición del Niño Jabalí de las alineaciones. España, su fútbol sigue vivo, sano. Aunque Bellingham no vino gratis, ni Lewa, ni Griezman ni… Pero los equipos grandes, todos usan la chequera. Y con menos éxito. Porque el fichaje del británico es de los más acertados de los últimos cien años, sólo comparable (de momento) a los de Di Stéfano, Puskas, Kubala, Cruyff, Maradona. Hasta ahí llego. Porque Messi se fichó con trece años pagando unas inyecciones.

Yendo a los partidos de los que vienen a Carranza, se puede decir que el Madrid ha salido inmaculado a pesar de las muchas bajas, y, algunas muy potentes, como por ejemplo la del excelente extremo y lenguaraz persona que llamamos Vini, un chico atolondrado que nos puso de racista a todos los españoles. Manda carallo, que dicen los de la tierra de don Ramón María del Valle-Inclán. Porque nadie le chilla a Rüdiguer y es tan negro como él, ni a la enorme camada de gente de color que usa borceguí para juguetear con una bolita por la geografía de eso que todavía se llama España. Mas independiente de eso, chapeau para los blancos. Porque el defensa recién citado arriba ha hecho olvidar a un Militao eficacísimo y el medio centro funciona con los ancianos, que sustituyen dignamente, y más, a los incansables Chouamení y Camavinga. Idem, eadem idem de los porteros. Todos decían el Madrid va s notar la falta del belga y no, Lunin lo hace la mar de bien, y el vasco de largo apellido asimismo. Por esas cosas y por lo bien que le ha sentado a Rodrigo el descanso de Vini, porque el eterno metegoles de Joselu sigue en eso, y, sobre todo, la personalidad arrolladora del inglés. Es que lo hace todo bien, diestefanea muy bien, o sea, que tiene pulmón, calidad, templanza ante los porteros y es goleador. ¿Qué más se puede pedir?

Del Barça, aun clasificándose, apenas se puede decir lo mismo. Porque el fútbol tiene cara invisible e inexplicable. ¿Cómo se entiende que un equipo que, si no me equivoco, dejó a cero su portería 28veces sea ahora una playa en defensa? El año pasado se salía Koundé, ahora, es un colador. Christensen un defensa magnífico, pero poco valorado incluso por su equipo, es medio colador. Lewa metió 33 goles el año pasado; en la liga lleva 8, como Budimir el del penalti del otro día en Carranza. ¿Le están haciendo a Hernández la cama? Lo parece, pero es algo indemostrable. Para colmo pierde al Zamora actual. El entrenador parece que juega a la ruleta rusa con los nombres y no acaba de dar en la tecla. De campeones a actuales cuarto.

El Atlético de Madrid, a pesar de perder en Barcelona, resurge con su Energúmeno en el banquillo una y otra vez Simeone sabe mover a estas gentes. Griezman, un papa frita en Barcelona, se sale sin Messi al lado. El recuperado viajero sigue metiendo goles y es el mejor 9 español. Digo eso de Morata porque ha pasado por varios equipos y, a veces, por dos o tres veces. Se le está diluyendo Oblak, pero la defensa tira bien con el uruguayo y Lino, un jugador de categoría grande. Y mi perla particular: CORREA.

Queda la Real. Qué bastinaso de equipo ha formado la Real de San Sebastián. Es que miras uno a uno y no hay nadie malo, con un Zubimendi que nunca será Busquets, pero que se le parece, y que mueve la orquesta requetebién. Su escudero, Merino cualquier día se lo lleva un equipo inglés, nunca hace nada mal. El chinojaponé que tuvo que irse de la Masía por orden ministerial y que el Madrid prácticamente ha perdido es buenísimo. Le Normand, a quien se le agradece que se hiciera español para jugar con la selección es un defensa apañado, e Imanol, que ha hecho un bloque complicadísimo para cualquier contario. No olvido al irregular y buen Oyarzábal. En Europa le han metido dos goles, sólo.