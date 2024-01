Aunque las Fallas son en Valencia y en marzo, la presencia de los valencianos hoy en el estadio cadista podría provocar una “nit del foc”, en el caso de que el Cádiz se sumara a la fiesta pegando el petardazo, tan admirado en tierras valencianas. Y es que no está el horno para bollos, después del infame partido ante el Granada, un equipo que hasta entonces llevaba ocho puntos y todos los equipos le habían marcado. Pues nada, llega el Cádiz y les regala tres puntos y además se convierte en el primer equipo que no les marca. Pues así desde luego no vamos a ningún sitio, salvo que sea la Segunda División. He confiado mucho en este equipo, a las duras y a las maduras, pero confieso que tras el partido de Granada ha sido la primera vez en esta temporada que he dudado de que con lo que tenemos nos podamos salvar. Pero la fe es más fuerte que la duda y vuelvo a pensar que sí que podemos. El problema es que queramos. Pero no querer de boquilla, sino querer de verdad. Yo siempre he dicho que hay una diferencia muy grande a la hora de dejar el tabaco, por ejemplo. A casi todo el mundo le gustaría dejarlo, pero algo muy diferente es decir “voy a dejarlo”. Pues a esta Cádiz le pasa lo mismo. Muchas buenas palabras y “nos gustaría”, “queremos”, etc. Lo que hay que hacer en el vestuario es decir “vamos a por ello”, pero de verdad, sin medias tintas. Lo demás es ojana, de las gordas. Lo de acabar el partido y decir que “no podemos salir así” está muy bien si hay propósito de enmienda. Si no se va a corregir nada, mejor no hablar. Y este equipo es capaz, quiero estar convencido de ello. Pero hace falta compromiso de verdad. Y el que no lo tenga que dé un paso atrás. EL problema del banquillo es otro cantar. A Sergio González hay mucho que agradecerle, mucho. Pero ya dije que esto va por ciclos. Y, ahora mismo, no da la sensación de que el entrenador cadista tenga la solución. Ojalá que me equivoque, porque me gustaría que Sergio fuera capaz de recuperar al equipo una vez más. Y si hoy hay un nuevo petardazo, creo que hay que tirar de lista y buscar recambio. Ya lo siento. No es ponerse nervioso por un partido, como dijo el Presidente, es que son ya muchas, muchas jornadas sin ganar. Pero ojalá que hoy todo esto que escribo se diluya en la alegría de una victoria sin contemplaciones, de esas que despejan dudas y hacen volver al cadista a la senda de la confianza.

Esto solo lo pueden sacar adelante los jugadores y el entrenador. La afición puede empujar, y no dudo de que lo hará, pero ya dijo Milosevic en el ascenso de Elche que la afición no mueve la pelota. Parafraseando al club en redes sociales, no queremos que se apodere de nosotros el Grinch. Al cadismo le va mejor la sonrisa que la “siesez”, lo que pasa es que casi nunca esa elección depende de nosotros. Que se note en la chancha que ha empezado el Carnaval y vamos a ver un poquito de alegría, que falta nos hace. A mi no me importa que el Cádiz sea una chirigota. Lo prefiero antes que una comparsa fúnebre.