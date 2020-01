El alcalde y el pito

Tra taratatatara tra ta taraaaaaaa... Suena un pito de caña en Fitur. ¿Qué es eso?, pregunta un visitante. Será el alcalde de Cádiz, que to los años monta su numerito. ¿Y, aparte de tocar el pito, sabe hacer algo más? El primer año que vino cantó un pasodoble. Pues vaya plan.

La conversación es verídica. Me la ha contado una amiga beata que se dio una vuelta por la Feria Internacional de Turismo de Madrid con su escapulario colgado del cuello, muy propia ella. Dice que nuestro arcarde chirigotero volvió a presumir de la asquerosa fiesta esta que mantiene a esta ciudad como hipnotizada, en vez de pensar en lo que de verdad importa. Algún que otro alcalde incluso se sorprendió de que el Kichi insistiera en el numerito, con su concejal de Deportes al lado. Lo del señor este también es de traca. Cuando no está dando clases en mi amada híspalis está haciendo el caricato junto al alcalde. Todo menos donde tiene que estar, que es, por ejemplo, dándose una vueltecita por las instalaciones deportivas de la ciudad, que tienen menos luces que algunos cargos electos que si no comieran de la sopa boba igual estaban buscándose las papas en cualquier lugar del mundo.

Y mientras tanto los carnavaleros siguen sin dedicarle una crítica a su colega el arcarde. Igual la cuarteta aquella de los borrachos chirigoteros va a tener que cambiar de letra y cantarse así: "Ay el Kichi que es buena gente y olé... ay qué coba me está dandoooo...".