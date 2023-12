No le conozco ni siquiera su afiliación política, dicen que es de centro y que por eso ha sido el alcalde más votado de toda España y porque con su equipo ha sabido dar en la tecla haciendo un buen gobierno en beneficio de su pueblo sin mirar otro objetivo más que éste.

Pues me ha llamado la atención y me ha encantado su respuesta a una crítica de la oposición. Dijeron que era una pena la iluminación del pueblo para Navidad, una iluminación pobre y esmirriada. Su contestación es de antología: “Yo también quisiera tener un BMW Gran Turismo”. Sabia respuesta y con enjundia. Me explico. Un Ayuntamiento debe atenerse a sus ingresos y a las posibilidades económicas deducidas de las contribuciones que sus habitantes pueden hacer, ni más ni menos. Y, por tanto, dejarse de alharacas y gastos suntuosos para chulear y aparentar más de lo que puede. Si otros pueden, yo no, porque no puedo endeudar a mi pueblo por encima de sus posibilidades. Honor a José Juan Franco, alcalde linense.

Esto mismo se puede decir de cualquier ciudadano que alardea y se contonea por encima de sus posibilidades. Es la soberbia y querer aparentar más de lo que puede. Y muchas veces se endeuda más de lo que puede, que no así el que consciente de sus posibilidades se atiene en sus gastos.

Pongo un ejemplo que me han contado que me ha hecho mucha gracia. Un labrador había perdido su cosecha y se tuvo que endeudar, de tal modo que a cierta fecha tenía que devolver los euros que le habían prestado. Llegado el tiempo, en la cama con su mujer, no hacia más que llorar y lamentarse de que no podía dormir, porque al día siguiente tenía que liquidar la deuda. Y así una hora y otra hora, hasta que su mujer le pidió el teléfono del prestamista. Ella cogió el teléfono y le llamó diciéndole que su marido no podía pagarle mañana porque aún no tenía el dinero. Y colgando le dijo a su marido: “Ea, ya puedes dormir tranquilo, ahora quien no puede dormir es el otro”

Una y otra cosa es cuestión de pelas, de dinero y por supuesto de ser honesto y no querer aparentar más de lo debido. El primer caso negativo, porque los de la oposición lo que quieren es tener luces hasta en la cocina y que su pueblo aparente ser el planeta Venus, encontrando un buen alcalde honrado y cabal, que sabe administrar el presupuesto de acuerdo con la verdad y sin fantasías.

En el otro caso, el pobre hombre es víctima de si llueve o no llueve y espera una buena cosecha o normal, pero resulta que no llueve y la cosecha es mísera y en consecuencia se tiene que poner en manos de los usureros o del banco. Tiene que pagar y es tan honrado que le duele en el alma y la trampa ni siquiera le deja dormir.

P.D. Por tanto, ni te vistas de oro, sino de pana o cretona y, por otro lado, sé honrado y consecuente, pero haz caso a tu mujer que entiende mejor que tú de sabiduría.