La del alba sería, cuando Don Luigi saliera a la calle. Frisaba la edad de los cincuenta. Complexión recia, algo más de vaca que de cerdo, piel roja, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de las bebidas, pociones y fierabrases que en cantina sirvieran.

No trabajaba. Una ayuda en euros que no se comportaba en maravedís, le comían un tres por cuatro de su hacienda. Es ocioso decir que los ratos que estaba ocioso y dosificando, (que eran los más del año), comenzaba a fablar diciendo cómo arreglaría él la ciudad, sucia y marchita, según sus ojos, limpia y paténica, según los políticos.

Se había peleado en liza y singular combate con uno de ellos, y cómo perdiera la discusión absurda por arreglar lo que el otro no arreglaba, explicó que las heridas que se reciben en batalla, antes dan honra que la quitan.

-Qué queréis, oé, la felicidad la encontré a palos. Mientras tenga para beber esto que me arregla los dolores, cada puta hile y callemos.

Estaba con la cara roja tal higo a punto en su chumbera, cuando entró el Liendre en el bar. Que vengo de lo de la huelga del metal. Qué poca vergüenza. El plañido se perdiera por las piadosas paredes. (-toma metagoge-). Luigi trasegaba, mohíno, lo que él llamaba el calmante.

El silencio escala el habitáculo, como una cucaracha. El ventero está a lo suyo. Una mosca oronda suena con su motorcillo volante. Mañana, otra vez a la asamblea. Silencio. Callados como boca de muerto. Vase al servicio. El Luigi comenta que es un chivato del sindicato en busca de esquiroles y que está para sonsacar. Así. La gente mira hacia la dirección del Wc y se menea inquieta. Yo no digo ná. A mí, con que me queden cuatro perras para ir tirando, que me quiten lo bailao. Sale el Liendre. Vuelve el silencio. De los demás. Porque el Luigi sigue en su ingesta y en su lengua de gato.

Ayer trabajé y tuve que matar una rata. Yo soy albañil. No matarratas. Es que la plaza del Carmen las tiene como conejos. Pero yo se lo voy a decir a la alcaldesa que es prima mía. Aquí todo el mundo es primo de alguien o lo conoce, como el Miarma. El Liendre habla. ¿tú trabajar? ¿Cuándo? El Luigi ataca en singular pelea . ¿Quién le ha dado a usted vela en este entierro? Usted que habla para todos. Esto ya está bolivarizado, ¿No lo veis? El Liendre tira una guantá al Luigi. La gorra del Luigi, mambrina y yelmo, vuela alicortada. Un camarero los separa…Los echa. Entra mi admirado poeta, Enrique Montiel. Trae consigo su nuevo libro recién llegado. Próxima estación. El Luigi corre tras la gorra. Dios mío ¿Nadie puede gritar que este es el pueblo/de verdad?

El Luigi, vase. La del alba sería cuando el Luigi salió de la venta…