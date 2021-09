Y ahora, a por el Barça

Habïa que ganar en Vigo y se ganó. El cómo y por qué importan menos. Hubiera sido terrible volver a caer derrotados ante la visita de un Barcelona que, aunque suene a Barça B, sigue teniendo mucho peligro. Pero Don Álvaro Cervera sigue teniendo claro el camino y los números lo siguen avalando. No hay más que hablar. Dice un estudio del CIES que el Cádiz descenderá esta temporada. Hombre, que va a estar en la pelea para no descender no hace falta ser un lince para saberlo. De ahí a descenderlo ya, va un abismo. Yo creo que nos va a costar, pero creo que nos vamos a salvar. A día de hoy hay tres equipos peores que el Cádiz. A día de hoy, ojo.

Un Cádiz que ha marcado en todos los partidos (salvo el de la Real Sociedad) y que ahora no solamente basa su idea de futbol en defender como sea y esperar la aparición de la oportunidad. Quizás cuando los nuevos jugadores asimilen la idea de futbol Cervera volveremos a la fortaleza defensiva como ingrediente principal, pero de momento se ven otras alternativas. Ganar en Vigo ha servido de liberación, de saber que se puede y de quitarse un peso de encima. Y comparar la temporada anterior con esta es poco lógico. La pasada temporada el Cádiz sacó puntos en sitios donde normalmente no los hubiera sacado con publico en las gradas. Casos como el de Bilbao, jugando con 9 media hora, o el del Real Madrid jugando en Valdebebas, pero también es cierto que nos mangaron puntos que podrían haber equilibrado esa balanza. Pero también le ganamos en casa a un Barcelona, con Messi, y ahora nos viene otro sin Messi y en plena crisis deportiva e institucional. Y si hay un buen momento para enfrentarse al Barcelona es este.

El Barça está ahora mismo que gana un sorteo de campo y se echa la gente a la calle en Canaletas. Por supuesto que no hay que menospreciarlo, pero no es el coco de otras temporadas. Si el Cádiz logra esa solidez defensiva que le encumbró a los altares la pasada temporada y logramos hacer algún gol la cosa se le va a poner chunga al Barcelona. El espejo del partido del Granada en el Camp Nou es buen sitio donde mirarse. Si nos adelantamos en el marcador y nos ponemos a jugar al rugby, con patada a seguir, como los últimos 20 minutos en Vigo, vamos a necesitar marcapasos y oración.

Pero con cabeza se puede ganar. Es más, yo creo que vamos a ganar hoy. Suerte tienen los que tengan la fortuna de poder estar hoy en directo en el Ex Carranza. Una suerte que parecen no valorar los que habiendo sido agraciados en el sorteo de abonados para asistir al partido se dedican a comerciar con su entrada. Me resulta inconcebible que un cadista, después de esperar varios años para ver a su equipo en Primera y que cuando llega lo hace en una temporada sin público, venda su alma al diablo por unas decenas de euros. Hace bien el Cádiz en ir a por ellos y sancionarlos. Ser cadista es un sentimiento que vale mucho mas que unos pocos euros. Y el que no lo vea así, que se quede en su casa. Ver hoy ganar al Cádiz no tiene precio.