Antonio Estrada es un hombre de teatro, culto y universal. Una voz chiclanera que siempre ha proyectado la cultura -y sin justo reconocimiento- hacia un espacio creativo y transformador. Ha escrito ahora una novela, "Las aguas del olvido" (Ediciones La Lucerna), memorable. En el doble sentido de que permanece y se engancha en el recuerdo del lector, y porque, además, con ella recupera y proyecta la apasionante figura de Cecilia Böhl de Faber. "Tuvo una vida un poco parecida a la Regenta, a Madame Bovary, a la Karenina, con su distancia por supuesto, pero no menos interesante -afirma-. A mi me interesa más su vida que su obra. Esa mujer que tiene tres matrimonios, un amor fou y que viaja por toda Europa, que al final logra estar siempre aparte de la Historia: en Sevilla, en El Puerto de Santa María, en los cortijos… Sin estar nunca dentro de la vida literaria, sino apartada. Me interesaba mucho cómo ella logró estar en la barrera, codeándose con todos, pero no dentro del mundillo. Y tenía sus razones". A Cecilia, sin embargo, Antonio le coloca en la novela un adalid que será el gran protagonista: ese periodista y jesuita que es Luis Coloma, jerezano y olvidado. "Luis Coloma la conoció, su libro sobre ella, «Recuerdos», es bastante mermelada, pero pude sacar de ahí lo que me interesaba: cómo arrancar mi novela y una intriga en la Restauración. Con él vi que conseguía drama e interés".

"Las aguas del olvido" es extraordinaria porque la novela surge de la pasión compartida por Cecilia Bölh de Faber entre el propio Antonio y su protagonista, un Luis Coloma aún joven estudiante de Derecho que visita a la escritora en la Sevilla de 1872 y a quien le narra su vida. "Mi pasión por Cecilia comenzó en 1996, cuando se celebró en El Puerto de Santa María el segundo centenario de su nacimiento. Fue una amiga sevillana la que me sugirió que podía ser un tema para escribir. Y me picó la curiosidad. Leí todo lo que pude sobre Cecilia, el Romanticismo, el Realismo -afirma Antonio Estrada-. Y escribí aquel drama histórico que llamé «Frasquita Larrea o Las Gaviotas», que eran sobre los encuentros de la madre con la hija en dos momentos del siglo XIX y que ubiqué en la casa que tenían en Chiclana". A esa casa de Las Palomas vuelve Cecilia entre las páginas de la novela de Antonio Estrada. Son idas y venidas muy breves y circunstanciales -también al balneario de Fuente Amarga o a la playa de La Barrosa, donde pasea con José Joaquín de Mora-, como realmente fue la vinculación de Cecilia con Chiclana, a la que llegó a calificar de "lugarón": "Ella vivió aquí, pero siempre en la casa de los padres. Aquí no vive grandes acontecimientos ni tampoco escribe sobre nada auténticamente chiclanero ni de larga extensión. Sí que tuvo importancia El Puerto de Santa María porque se casó con el Marqués del Arco Hermoso".

La criada de Cecilia, María, es chiclanera, y siempre está a su lado. "La enlazo umbilicalmente a Chiclana con este personaje. Y poco más. Porque pretendía que Cecilia fuera un personaje cosmopolita y universal, no localista. No era mi intención para nada hablar de Chiclana, ya lo hice en «Mamá en Cái y papá en Canarias»", explica. Pero prosigue Antonio: "Aún así, siempre he dicho que Chiclana será romántica o no será. Debería ser su seña de identidad, no tiene otra. Yo sabía que Cecilia todavía tenía mucho que darme. Era una intuición. Y seguí investigando. De ella salió uno de los relatos del libro «19 huellas» y un sainete que me pidió la Universidad de Cádiz en el segundo centenario de la Constitución. Pero aún veía que me quedaba mucho por contar". Le quedaba la novela. Y ya está: escrita, publicada y leída. "Arrolladora y fascinante", como describe el propio Luis Coloma la personalidad de Cecilia, es decir: "Fernán Caballero, nuestra gloria nacional, precursora del realismo literario en España que nos reconcilió con la verdadera novela". Está más allá en cualquier caso de una novela biográfica, porque la intromisión de Luis Coloma como narrador le dota de una intriga con la que Antonio Estrada logra describir inteligentemente el umbral de la Primera República y su pulso con la España de la Restauración. "Coloma estuvo realmente en Madrid, pero le hago conocer un mundo y unas experiencias que me interesaban a mí. Y hacer hipótesis sobre qué pasaba ahí", dice el autor chiclanero. Es cuando Coloma -y, en concreto, un notable episodio de su propia biografía que marca el desenlace de la novela- emerge para convertirse en el dueño absoluto de la escena. Que, por cierto, comienza… un 24 de diciembre.

No diré más. Solo esa apostilla que Antonio confiesa no sin razón: "Esta novela está escrita en Chiclana, y eso no es poco. Porque me ha dado la posibilidad de escribir a largo plazo. Y eso no te lo permite, por lo menos a mí, estar fuera. Aquí te inspiran las gaviotas, el paisaje, estar en el sitio". Pero como esas paradojas que tanto vivió -y tanto marcaron- a la propia Cecilia, añade: "La he escrito también para huir de Chiclana, que ha tenido épocas buenas culturalmente pero ahora estamos en una oscuridad absoluta". Novelas así sirven para que se vaya haciendo la luz.