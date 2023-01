Se portaron bien Sus Majestades de Oriente dejándole como regalo al Cádiz los tres primeros puntos del año fuera de casa. Lo de Mestalla fue, más que un regalo, una victoria más que merecida, lograda a base de trabajo y saber hacer. Tres puntos de oro que mantienen al Cádiz en la pelea por salir de ahí abajo y tomar un poco de aire en la clasificación, para no estar siempre con el agua al cuello, sin margen de error. Y esta jornada se han alineado los astros para que el Cádiz, ganando su partido ante el Elche, pueda adelantar hasta a cinco equipos en la clasificación. Los de Sergio González podrían pasar hoy del puesto 18 al 13. Un dato que matemáticamente puede que suponga poco, porque la diferencia con el descenso sería de tres puntos solamente, y varios equipos de abajo a solo un punto, pero moralmente seria una maravilla ver al Cádiz en un puesto que ni hemos olido en esta temporada.

Ganar al Elche hoy es de suma importancia. No solo por sumar otros tres puntos y colocarnos casi a mitad de tabla, sino porque la semana que viene toca visita a un Sevilla que se ha empeñado en ser candidato al descenso y complicarse la vida. Si hay un momento ideal para visitar el Sánchez Pizjuán esta temporada, es este, sin duda. Pero claro, las cuentas de la lechera están muy bien, pero todo esto no va a servir de nada si se pincha ante los ilicitanos esta noche. Por si acaso, Sergio González ya ha avisado a los suyos de que el el Elche es un partido trampa, aunque no sé si lo piensa de corazón o es porque los jugadores del Cádiz no se crean que van a ganar sin bajarse del autobús Es cierto que la mayoría de cadistas apostaríamos fuerte a que el Cádiz será el ganador de este envite, pero el fútbol tiene cosas que muchos no somos capaces de imaginar.

Por mucho que el Elche haya estado a punto de ganar los dos últimos partidos, como dice el técnico cadista, un equipo que solo ha sido capaz de sacar 4 puntos de 48 disputados parece el rival ideal para que el Cádiz siga sumando. Sencillamente, el Cádiz no se puede permitir el lujo de perder este partido. Puede que al Elche le salga el partido de su vida, porque el fútbol tiene estas cosas, pero perder hoy seria un lujo innecesario. El partido de hoy es una final para evitar finales. El Cádiz tiene una oportunidad de oro en estos dos próximos partidos de sacar la cabeza de la oscuridad y empezar a ver la luz en el horizonte de manera más frecuente.

El Elche es un equipo de primera y no se puede menospreciar, como dice Sergio González, pero está donde está porque no ha sido capaz de ganar prácticamente nada. Y sería un crimen que lo hiciera en Cádiz.

Así que partiendo de la base del respeto y de que se trata de un equipo de primera, al que hay que ganarle jugando y no sin bajarse del autobús, hoy toca mentalización para que las cosas sigan como hasta ahora. Me refiero para el Elche, porque para nosotros tienen que suponer un salto gordo en la tabla. Sacar los tres puntos hoy es más importante de lo que parece.