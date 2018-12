Porque no sé, mi festero lector, si el ciudadano chiclanero o isleño está dispuesto a ser feliz. También desconozco si ese ciudadano, que es consciente y responsable, que de verdad quiere a su pueblo, se le puede desear a pecho descubierto esa felicidad, que mire hacia el futuro con optimismo y que el año nuevo que se cuela sea mejor que éste. Especialmente se lo transmito a aquellos que, si los hay, me han seguido y sufrido a lo largo de tantos años con muchos artículos publicados. Textos que durante este languidecido año, a pesar de sus diferentes partos, a veces muy dolorosos, he escrito y he gritado libremente mi punto de vista -muy equivocado, en ocasiones- sobre esta Chiclana o mi Isla que nos vio nacer, crecer y enamorarnos. Y no quiero hacerlo a la moda, con esos enrevesados y hasta cursis mensajes que nos invaden el móvil durante estos días, sin dudar de sus buenas intenciones, que parecen que quien te desea lo mejor es el que más vueltas le da para decirte sencillamente que seas muy feliz en el que viene que ya está a punto de colarse.

Y lo que realmente ya se acabó fue ese régimen de casi cuarenta años de gobierno socialista en esta encantadora y querida Andalucía. Se acabó lo que se daba si se dio algo. Aunque me alegro de todo lo ocurrido, sin embargo hemos perdido o sacado de la escena a nuestro querido chiclanero y amigo Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente hasta ahora y que yo me creía verlo alguna vez de presidente de verdad.

Sí, mi lector, un año que ya afortunadamente se nos va. Un año que aún colea y que no sabemos cómo es capaz de acabar, con lo poco que le queda. Por ello, no me extraña nada que, en las últimas estadísticas publicadas días pasados, se indiquen menos nacimientos y más fallecimientos. Un año funesto, aciago y fatídico. Y no para los que mueren, que esos ni lo sienten, sino para los que aquí nos quedamos. Pero que me perdone mi comprensivo lector, si en este panfletillo de hoy, así me ponga.

Y otras cosas más. Se fue también en este año un poquito de más amor y de respeto. Algo más de sana alegría y de amistad. Se fue mucho de compañerismo, mucho de educación. Y de esta manera no sé cómo vendrá el que llega. Y que como el que se va llegase el nuevo ¡qué no venga! Tantas cosas hemos perdido que ya no quedan ni residuos.

En fin y perdón de nuevo, mi navideño lector. Pero así me ha cogido y atrapado el día de hoy, sin tener más argumentos que estos que expongo. Y así se acabó lo que tenía que decir.